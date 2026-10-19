PORR: A cég nem szándékozik felvásárolni a V-Hidat, de fontolgatja a dolgozók, gépek és építkezések átvételét

A 444 pénteken arról írt, hogy megállapodás születhetett az adásvételről a V-Híd Építő Zrt. kapcsán a tulajdonos, Mészáros Lőrinc és a vásárló, az osztrák PORR építővállalat között. Azt írtuk, az üzletkötést pár napon belül bejelenthetik, bár annak részletei még nem ismertek: forrásaink a megállapodást megerősítették, de nem vlt világos, hogy maga a Zrt. is az osztrákok tulajdonába kerül-e, vagy „kiürítik” a V-Hidat, azaz a cég minden eszközét és minden munkavállalóját átadják.

A Telex megkeresésére az osztrák cég e-mailben azt írta, hogy szeretnék egyértelművé tenni: a PORR nem szándékozik felvásárolni a V-Híd Építő Zrt.-t.

A PORR így pontosított:

„Az egyetlen fontolóra vett lehetőség a meglévő építési projektekkel összefüggésben a munkavállalók, a gépek és a berendezések esetleges átvétele. A munkahelyek megőrzése és a folyamatban lévő építési projektek folytatásának biztosítása érdekében a PORR – amennyiben az érintett megrendelők ezt kívánják – átvehetné a felelősséget az érintett építkezésekért, és a munkálatokat a befejezésig folytathatná.”

A cég ehhez azt is hozzátette, hogy egy ilyen lépést természetesen kizárólag a magyar kormánnyal folytatott egyeztetés után tennének meg. Azt állítják, egy ilyen lépés hosszú távon lehetőséget nyújtana a PORR magyarországi tevékenységének bővítésére is, mert a céljuk tovább erősíteni a magyarországi piaci jelenlétüket, illetve az építőipari értéklánc egészét lefedő, széles körű szolgáltatásokkal rendelkező, megbízható partnerként pozícionálnák magukat. „Mivel a társaság felvásárlása nem szerepel a tervek között, a társaság eddigi társadalmi vagy politikai tevékenységeinek folytatása sem kerül szóba” – írták.

Illusztráció: Kiss Bence/444

A V-Hídat Mészáros Lőrinc birodalmának „ékköve”, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás volt: 2018 óta, mióta Mészáros a tulaj, csak ez a cég önmagában 600 milliárd forintos bevételt könyvelt el, és egészen döbbenetes profittal dolgozott: majdnem minden negyedik forint tiszta haszonként jelenik meg a könyvelésben, és szinte a teljes összeget, 142 milliárdot ki is vették osztalékként. (Mindezt úgy, hogy az utóbbi években az addig kegyelt alvállalkozói a csőd szélén táncoltak, mert nem fizették ki őket – írtuk meg tavaly nyáron.)