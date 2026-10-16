Osztrák multinak adhatja el Mészáros Lőrinc a legfontosabb cégét, a V-Hidat

Több forrásból is úgy értesültünk, hogy megállapodás születhetett az adásvételről a V-Híd Építő Zrt. kapcsán a tulajdonos, Mészáros Lőrinc és a vásárló, az osztrák PORR építővállalat között. Az üzletkötést pár napon belül bejelenthetik, annak részletei egyelőre nem ismertek. Forrásaink a megállapodást megerősítették, az azonban még nem világos, hogy maga a Zrt. is az osztrákok tulajdonába kerül, vagy „kiürítik” a V-Hidat, azaz a cég minden eszközét és minden munkavállalóját átadják.

A vasútépítő szakmában hetek óta terjedt az esetleges adásvétel híre. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) már nyilvános Facebook-posztban is pedzegette ezt, és a mediaworksös (Fidesz-közeli) Világgazdaság is megemlítette egy cikkben, amelyben „őrült pletykaként” mutatták be.





Az „őrült pletyka” a V-Híd eladási és a PORR vásárlási szándékáról hozzánk is eljutott, ezért még hétfőn kérdéseket küldtünk az osztrák cég bécsi központjának, amelyben arról érdeklődtünk, hogy van-e alapja.

„Jelenleg is vizsgáljuk a magyar piacot, és felmérjük a különböző jövőbeli együttműködési lehetőségeket. Ebbe beletartozik a V-Híd Zrt. is. Ebben a fázisban azonban még túl korai lenne nyilatkozni ezekről a kérdésekről. Kérjük megértésüket, de jelenleg nem áll módunkban további tájékoztatást adni az üggyel kapcsolatban” – válaszolták két nappal később.

Beszédes az is, hogy a cégnyilvántartás szerint az osztrák anyavállalat, a PORR Bau GMBH kevesebb mint egy hónapja, szeptember 21-én létrehozott egy vadonatúj céget Magyarországon PORR Kft. néven. Ennek a cégnek a fő tevékenysége a vasútépítés lett. Két ügyvezetője van, Florian Kalsberger, az osztrák anyacég pénzügyi igazgatója és az a Magyar István, aki a 2010-es kormányváltás előtti időkben szintén ügyvezető volt a PORR több itteni érdekeltségében.

A PORR ugyanis – ha létrejön a vásárlás, és ha tendereket nyer – visszatérő szereplő lesz a magyar infrastruktúra-fejlesztés piacán. A 2010-es kormányváltást megelőző időkben számos építkezés tenderén nyert, azonban akkor nem mint vasútépítő cég volt jelen, hanem elsősorban autópályákat épített. A nagy projektjeiben rendre a Vegyépszer partnere volt konzorciumi tagként. Több esetben is visszaélésgyanús módszereket tártak fel a munkájuk kapcsán a hivatalok. Ezek voltak a jelentős beruházások, amelyekben a PORR dolgozott Magyarországon:

Budapesti M4-es metró

A 4-es metró építéséből a PORR is jelentős, több tízmilliárd forintos részt vállalt. A PORR-Vegyépszer Zrt. konzorcium tagjaként nyerték el a munkát, az állomások szerkezetépítését végezték. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a botrányos metróépítkezés során kifogásolt 57 szerződés között a PORR–Vegyépszer kapcsán is tett megállapításokat.

M6-os autópálya

A PORR a német Bilfinger Berger és a magyar Vegyépszer partnereként (M6 Tolna Konzorcium) a Dunaújváros–Szekszárd szakasz tervezéséért, PPP-finanszírozásáért és a nagy tömegű mélyépítésért (földmunkák, hidak, aszfaltozás) felelt.

M0-s autóút (keleti szektor)

A PVT-M0 Konzorcium vezetőjeként ők végezték a 4-es főút és az M5-ös közötti új nyomvonal építését a 2000-es évek közepén. A második nagy M0-s tenderen viszont sértett fél lett, hiszen az akkori kormány a drágább ajánlatott tevő Strabagot hozta ki győztesként, emiatt perre is ment a PORR.

M1-es autópálya (Tó-Park)

Szintén a PORR Építési Kft. építette meg a biatorbágyi csomópontot és végezte el a környező patak mederrendezését.

Ezzel a képpel számol be a saját honlapján a referenciái között az M6-os építkezéséről a PORR osztrák anyacége Forrás: PORR

A magyar Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több ízben indított vizsgálatot útépítő kartellek felderítésére, amelyekben a PORR mint vizsgált fél szerepelt. 2021–2022-ben az osztrák versenyhivatal a történelem egyik legnagyobb építőipari kartelljét leplezte le, amely 2002 és 2017 között működött. A PORR (a Strabag mellett) a kartell egyik főszereplője volt: elismerték az árrögzítést és a piacfelosztást, amiért az osztrák állam végül hatalmas, 62 millió eurós pénzbírságot szabott ki a PORR-ra.

A Préda

A V-Hidat nem kell bemutatni annak, aki követte az elmúlt években Mészáros Lőrinc tevékenységét. Birodalmának „ékköve”, a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás ez. Ami a V-Híddal történt, az még mészáros léptékkel mérve is erős: 2018 óta, mióta Mészáros a tulaj, csak ez a cég önmagában 600 milliárd forintos bevételt könyvelt el, és egészen döbbenetes profittal dolgozott. Mára a V-Híd Mészáros Lőrinc legtöbb hasznot termelő cége. Majdnem minden negyedik forint tiszta haszonként jelenik meg a könyvelésben. És szinte a teljes összeget, 142 milliárdot ki is vették osztalékként. Mindezt úgy, hogy az utóbbi években az addig kegyelt alvállalkozói a csőd szélén táncoltak, mert nem fizették ki őket – írtuk meg tavaly nyáron.

Mészáros Lőrinc tulaj, Sárváry István, a V-Híd korábbi vezérigazgatója és Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter a vasúti cég egyik gépének bemutatásakor Fotó: Kondella Mihály/Mészáros Csoport

Hogy a legfontosabb cégét, a V-Hidat mennyiért tudja értékesíteni Mészáros, az fogós kérdés. A Forbes tavaly a 100 legértékesebb 100 százalékban magyar cég listáján a 13. helyen szerepeltette. A gazdasági lap becslése szerint a vállalat értéke 155,4 milliárd forint. Ezen felül a cégnyilvántartás szerint 225 milliárdos eszközállománya és számos leányvállalata van. Minden bizonnyal százmilliárdos üzlet lehet az eladása. Ugyanakkor az elmúlt napok fejleményei komoly pozícióvesztéssel járhattak Mészáros számára.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter múlt heti tájékoztatása szerint a minisztérium kizárta a V-Hidat minden olyan folyamatban lévő vasúti projektből, amelynek előkészítésében a Kontúr Csoport Kft. részt vett. A döntés hátterében az áll, hogy az uniós forrásból finanszírozott Déli Körvasút-beruházás második üteménél a közbeszerzési eljárás során jogsértő összejátszás történt. Vitézy szerint az ügy miatt több mint 350 milliárd forintnyi uniós forrás megvonásáról értesítette szeptemberben a magyar kormányt az Európai Bizottság. Emiatt kérdéses, hogy egy esetleges eladás során az új tulajdonos milyen formában tud munkákhoz jutni. A Déli Körvasút kapcsán például a Világgazdaság csütörtökön azt írta, lehetséges kivitelezőként már felmerült az osztrák cég neve.

Fontos megemlíteni, hogy a V-Híd nem csupán Mészáros Lőrincnek fontos cég, nemrég kerültek elő bizonyítékok arra, hogy a Fidesz sötétpropagandáját, a Megafont ezen a vállalaton keresztül tömték pénzzel. A választás után pedig itt, a 444-en írtuk meg, hogy az Orbán-kampányt intéző, DPK-kat szervező alapítványt is 1,8 milliárd forinttal támogatta a V-Híd.

Azzal kapcsolatban, hogy meg tudják-e erősíteni azokat a piaci értesüléseket, melyek szerint előrehaladott tárgyalások folynak a PORR Group és a V-Híd Zrt. között a vállalat (vagy egy része) eladásáról, és hogy akár a megegyezés is megszülethetett már, kérdéseket küldtünk a Mészáros Csoportnak, a V-Híd kommunikációját ellátó cégnek is. Egyelőre nem válaszoltak.