Részleges kijárási tilalom jöhet a francia városokban a zavargások miatt

Helyi kijárási tilalmak bevezetésére kérte a prefektusokat Sébastien Lecornu francia miniszterelnök a hétvégi zavargások után, erről a hétfői válságülésén döntött a francia kormány. Lecornu szerint csak „részleges és lokális” korlátozásokról lenne szó, elsősorban ott, ahol újabb fosztogatásoktól és erőszaktól tartanak – írja a Le Monde.

Emmanuel Macron már vasárnap este arról beszélt, hogy minden szükséges eszközt igénybe kell venni a rend helyreállítására.

A miniszterelnök a hírszerző szolgálatok információira hivatkozva azt állította, hogy egy ultrabaloldali mozgalom akar káoszt szítani az országban egészen a jövő tavaszi elnökválasztásig. Lecornu szerint „egy nehezen körülhatárolható kör” az elnökválasztás megtartását is el akarja lehetetleníteni, de ehhez egyelőre nem hozott bizonyítékokat.

Több helyen már a központi döntés előtt szigorítottak. Marseille-ben hétfő déltől minden gyűlést és tüntetést betiltottak. A város a hétvégi erőszak egyik legsúlyosabb helyszíne volt: a rendőrség elvesztette az ellenőrzést a belváros felett, a fosztogatásokban részt vevők üzleteket rámoltak ki és a városházára is behatoltak.

A lángoló limoges-i városháza szombat este. Fotó: PASCAL LACHENAUD/AFP

A szombati országos tüntetéseken a hatóságok szerint 550 ezren vonultak utcára, miközben több városban gyújtogatások, fosztogatások és középületek elleni támadások kezdődtek. Limoges-ban felgyújtották a városházát, a kereskedelmi szövetség szerint mintegy 1500 üzletet fosztottak ki. Lecornu hétfőn „tömeges büntetőjogi válaszlépéseket” ígért, a lemondását felajánló Laurent Nuñez belügyminiszter pedig azt mondta, hogy a hétvégére növelik a rendőrök és csendőrök számát. A kormány közben a rendfenntartási doktrína felülvizsgálatáról beszél, miután Nuñez is elismerte, hogy több városban elvesztették az ellenőrzést.

Azt, hogy pontosan hol lesz kijárási tilalom, délután teszik majd közzé. Lecornu miniszterelnök azt mondta, hogy ha szükséges, akár a szükségállapotot is bevezethetik, de a helyi kijárási tilalmakat is elegendőnek tartja.