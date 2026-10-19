Terítéken a jövő évi költségvetés, de lesznek megemlékezések, és Orbán Balázs helyére is beül valaki

Ülésezik az Országgyűlés, sűrű napra számíthatunk.

A napirend alapján megemlékezésekkel kezdődik az ülés 13 órakor,

egyrészt a magyar-székely egység napjára (október 16., az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés kezdőnapja),

másrészt a magyar-bolgár barátság napjára (október 19.) emlékeznek a képviselők.

Ezután következik Magyar Péter miniszterelnök, aki már korábban beígérte, hogy ezen a napon mutatja be a 2027-es költségvetést.

Jön még egy képviselői mandátumigazolás és eskütétel: miután Orbán Balázs átcsekkolt az EP-be, a helyére Kardosné Gyurkó Katalin ül be a Fidesz-frakcióba. A friss országgyűlési képviselő a 2026-os országgyűlési választáson a Pest megyei 1. választókerületben volt a Fidesz jelöltje, a tiszás Jelencsik Józseftől kapott ki, a párt listáján pedig a 150. helyen szerepelt.

Lesz még ma zárószavazás a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról, amelynek a kormány szerint az a célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét.

Jelöléstől függően megválaszthatják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa új tagjait: az Országgyűlés múlt kedden csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg, a Fidesz és a KDNP jelöltjét ismét elutasította. A Fidesz Szabó László kommunikációs szakembert, producert, a KDNP Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembert javasolta megválasztani. Szabó és Pindroch nem került be a testületbe, ám mivel mindketten megszerezték a voksok legalább egyharmadát, mindkettejük megválasztásáról dönthetett második körben a törvényhozás.

A határozathozatalokat követően másfél órán át kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, ezután pedig az azonnali kérdések és válaszok órája következik. Az eseményeket természetesen követjük majd.