2,4 százalékos GDP-növekedéssel számol a kormány

Miután Magyar Péter hétfőn a parlamentben egy maratoni hosszúságú, több mint kétórás napirend előtti felszólalásban váratlan részletességgel ismertette a 2027-es költségvetést, kedden a Kossuth Rádióba is bement, hogy elmondja, a kormány 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel, 3 százalékos inflációval és 77,2 százalékos államadóssággal számol jövőre. Elmondta, hogy 2030-ig egy középtávú pályát rajzoltak, ami alapján addigra 3 százalék feletti gazdasági növekedést szeretnének elérni.

Magyar a Felkelő című műsorban azt mondta, 2030-ra 2,8 százalékra kell csökkenteni a költségvetési hiányt. Beszélt arról is, hogy a családi pótlék megduplázását és a több szektorban belengetett két számjegyű béremelést annak köszönhetően tudják végrehajtani, hogy az állam önmagán spórol, „méghozzá talán soha nem látott mértékben”.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Elmondta, hogy felülvizsgáltak rengeteg szerződést, több száz milliárd forint értékben: „Felesleges kiadásokat, felesleges megrendeléseket sikerült leállítanunk és ebben még bőven van tér.” Egyben közölte azt is a közmédiában, hogy a közmédiának is „jelentősen csökkenni fog a költségvetése”.

A GDP-t nézve a kormány sokkal pesszimistább a jegybanknál, ők ugyanis 2,9 százalékos növekedést mondtak 2027-re, inflációra pedig 3,1-et, de ez a szám nagyjából megegyezik.