Hawaii körúton járt Mészáros Lőrinc luxusgépe

Az OE-LAD lajstromjelű Bombardier Global 6500-as alighogy visszaérkezett franciaországi, illetve dél-afrikai kirándulásáról, október 8-án ismét útnak indult az Egyesült Államok felé, írja a 24.hu.

A Bombardier Global 6500, amiről Mészáros Lőrinc 2024. december 16-án ismerte el szűkszavú válaszban az Átlátszónak, hogy közvetve az ő érdekeltségébe tartozik Fotó: Átlátszó

A gép először megállt San Fransiscóban, majd rövid idővel később Hawaiin landolt. A lap szerint az utasok egy hetet töltöttek a fővároban, Honoluluban, de időközben egy kis időre elutaztak a szigetcsoport egyik keletibb tagjára, Kahuluiba is.

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a tavaly szilvesztert is Hawaiin töltötte. Ez olvasónknak köszönhetően derült ki, aki helyi idő szerint december 30-án 16:57-kor figyelt fel arra, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a hawaii Ko Olina-i üdülőhelyen sétál, majd kis idő múlva visszatértek a Four Seasons hotelbe. A házaspár akkor is ugyanezzel a 22 milliárd forintos értékű Global 6500-assal repült. Hogy a gép Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, azt a milliárdos árulta el szűkszavű válaszában az Átlátszónak 2024 decemberében.

Mészáros Lőrincről nemrég írtuk meg, hogy az új kormány első fél éve alatt a tőzsdén is jelenlévő Opus Global Nyrt. részvényei óriási bukóban vannak. A papírok az értékük felét már majdnem elvesztették, így Mészáros Lőrinc tulajdonrésze a cégben áprilisban még több mint 77 milliárdot ért, ma ez csak 42,6 milliárd forint. De a szintén jelentős részben hozzá kötődő MBH Bank sem remekelt, a bankpapírok 16 százalékos mínuszban voltak a cikk írásakor.