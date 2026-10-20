Hiába lesz kétkulcsos a társasági adó, még így Európa egyik legalacsonyabbja marad

Hétfőn jelentette be Magyar Péter, hogy az évi 180 milliárd forintnál nagyobb árbevételű cégeknél jövőre 9 százalékról 11 százalékra emelkedik a társasági adó, viszont ennek ellenére is az egyik legalacsonyabb marad Európában a magyar adómérték. Ennél kevesebbet lényegében csak a balkáni országok némelyikében kell fizetnie a cégeknek, derül ki a G7 cikkéből.
Észak-Macedóniában, Bulgáriában és Bosznia Hercegovinában ugyanis 10 százalékos az adó mértéke. A legtöbbet a nyugati országokban kell adóznia a cégeknek:
Nemcsak a legnagyobb bevételű cégek társasági adója fog emelkedni jövőre, a kormány nagyobb hozzájárulást kér az energiacégektől, a bankoktól, a biztosítóktól és a kiskereskedelmi láncoktól is, vagyis a különadókat egyelőre nem vezeti ki. Azt ígérte ugyanakkor, hogy ha sikerült stabilizálni a költségvetést, akkor az adóztatást átfogóan felülvizsgálják.
A magyar kormány bejelentéseiről ebben a cikkben írtunk részletesen, itt pedig összefoglaltuk, miről is szól a Tisza-kormány új költségvetése.
Nem vezetik be ugyanakkor az Orbán-kormány ígéretét a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák szja-mentességére.
Magyar Péter konkrét intézkedéscunamit jelentett be hétfőn a parlamentben, ezek alapján a kormány nem kisebb államot akar, hanem másként működőt. A hamarosan nyilvánosságra kerülő dokumentum az átcsoportosítás és a paradigmaváltás költségvetése is lesz, nemcsak az igazságosságé és a fejlődésé.
Maratoni ismertetőjében a miniszterelnök beszélt arról, mit tartanak meg, mit nem, mit dupláznak, mit vezetnek be, meg arról is, hogy a szociális, oktatási és egészségügyi ágazat is kap pénzt, pedig egyes közgazdászok szerint ilyen költségvetés mellett ez nem jó ötlet. A hiány 4,9 százalék lesz.