Hiába lesz kétkulcsos a társasági adó, még így Európa egyik legalacsonyabbja marad

Hétfőn jelentette be Magyar Péter, hogy az évi 180 milliárd forintnál nagyobb árbevételű cégeknél jövőre 9 százalékról 11 százalékra emelkedik a társasági adó, viszont ennek ellenére is az egyik legalacsonyabb marad Európában a magyar adómérték. Ennél kevesebbet lényegében csak a balkáni országok némelyikében kell fizetnie a cégeknek, derül ki a G7 cikkéből.

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Észak-Macedóniában, Bulgáriában és Bosznia Hercegovinában ugyanis 10 százalékos az adó mértéke. A legtöbbet a nyugati országokban kell adóznia a cégeknek:

Németországban 30,5 százalékot,

Portugáliában 29,5 százalékot

és Olaszországban 27,8 százalékot,

Nemcsak a legnagyobb bevételű cégek társasági adója fog emelkedni jövőre, a kormány nagyobb hozzájárulást kér az energiacégektől, a bankoktól, a biztosítóktól és a kiskereskedelmi láncoktól is, vagyis a különadókat egyelőre nem vezeti ki. Azt ígérte ugyanakkor, hogy ha sikerült stabilizálni a költségvetést, akkor az adóztatást átfogóan felülvizsgálják.

A magyar kormány bejelentéseiről ebben a cikkben írtunk részletesen, itt pedig összefoglaltuk, miről is szól a Tisza-kormány új költségvetése.