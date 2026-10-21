A Mol szerint semmit sem írtak alá a szerbekkel a NIS orosz tulajdonrészének eladásával kapcsolatban

Mi is megírtuk, hogy Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter nyilatkozata szerint aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal.

Néhány órával később a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján reagált: nem történt olyan változás a folyamatban lévő NIS-tranzakcióban, amiről a tőkepiacokat tájékoztatnia szükséges.

A Mol január 19-én jelentette be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyefty társasággal a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A szerb vállalat működteti az ország egyetlen kőolaj-finomítóját Pancsován, emellett kitermelési tevékenységet végez és töltőállomás-hálózattal rendelkezik.

A szerb kormány és a Mol júniusban állapodott meg a NIS jövőbeli irányításáról. A szerb energiaügyi minisztérium akkori tájékoztatása szerint a megállapodás további öt százalékos állami részesedés megszerzését irányozza elő, és biztosítaná, hogy a pancsovai finomító legalább tíz évig az amerikai szankciókat megelőző időszak kapacitásával működjön. A megállapodás hatálybalépését az adásvételhez és az amerikai jóváhagyáshoz kötötték.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.