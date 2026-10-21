Az ellenzék nem lesz ott az 1956-os forradalom parlamenti emlékülésén, Magyar Péter szégyent és gyalázatot kiált

POLITIKA

„A világ minden részéről érkeznek az 1956-os forradalom parlamenti emlékülésére. Eközben a magyar ellenzék egyetlen képviselője sem vesz részt a megemlékezésen. Szégyen és gyalázat. Méltatlanok mindenféle tisztség betöltésére” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán szerda reggel.

Magyar Péter országjárásának tárnoki állomásán tavaly ilyenkor
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Azóta megszólalt az ügyben a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is.

A legnagyobb ellenzéki párt unikális abból a szempontból, hogy távolmaradásuk oka nem derült ki. Havasi Bertalan sajtófőnök azt írta, sajnálja az emlékülés résztvevőit, akik „Magyar Péter hadoválásával szembesülnek majd” a forradalom 70. évfordulóján. „Megértjük, hogy hiányzunk Magyar Péternek, de abban biztos lehet, hogy nekünk ő egyáltalán nem fog” – írta Havasi.

A KDNP azzal indokolta döntését, hogy nem akarják legitimálni Baka András köztársasági elnököt. Október 23-án a Fidesszel együtt ünnepelnek a Bem téri nagygyűlésükön.

A köztársasági elnök az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként közel húsz évvel ezelőtt úgy szavazott, hogy Korbely János százados nem követett el emberiesség elleni bűncselekményt 1956-ban, amikor három ember vesztette életét a tatai sortűzben.

Baka ítéletével indokolja a távolmaradást a Mi Hazánk is, de nem csak ezzel. Toroczkai László pártelnök szerint a díszülésen is beszédet mondó Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „az a vezető, aki az Európai Uniót a szuverén európai nemzetek szövetsége helyett egy birodalommá alakítja át”.

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Baka bírói tevékenységét egy 1956-os és egy 2006-os ügyben hozott ítélet miatt is kritizálja az ellenzék. Megnéztük, miről szóltak a részvételével született döntések.

Dezső Annamari
Politika/gazdaság