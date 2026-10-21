Az őrizetbe vétel előtti este még azt próbálta elmagyarázni Matolcsy György, miért nem kórházat építettek az alapítványok létrehozása helyett

Aranykor néven futtat vlogot már egy ideje a volt jegybankelnök Matolcsy György, aki a szerda délelőtti őrizetbe vétele előtti estén megjelent videójában arról elmélkedik, hogy a jegybanki nyereséget miért alapítványokba tették. A szerinte is jogos kérdés szerint ugyanis ebből kórházat is építhetett volna a jegybank. Bár a kérdést jogosnak tartja, a mesét már hamisnak. Majd hosszasan magyarázza, miből és mikor lehet nyeresége a jegybanknak, hogy annak sorsáról az igazgatóság dönt.

„Azt fontos megerősítenem, hogy a jegybank utolsó forintja és az első is közpénz, és az alapítványokra tett vagyon is közpénz, de nem ugyanaz a forrása, mint a költségvetésnek, mert nem adóforintokból származik a bevétele, hanem a már említett pénzügyi tranzakciókból” – rögzítette már az elején.

És csak úgy mellékesen megjegyzi azt is, hogy ők egyébként 2016 és 2021 között összesen 600 milliárd forintot fizettek be a költségvetésbe osztalékként. Sőt, a 2016-ban befizetett 50 milliárd forint is több, mint amit az 1990-es rendszerváltás óta befizetett a jegybank az államkasszába.

Aztán jön a már-már csípős megjegyzés:

„A jegybank tehát saját maga kórházat nem tudott volna építeni vagy fenntartani. De a költségvetésbe befizetett osztalékból elvileg a kormány ezt megtehette volna.”

És miért alapítványokba tették a nyereséget az államkassza helyett?