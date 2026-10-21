Görögországban is tüntetések kezdődtek az oktatásért

A görög fővárosban mintegy ötezer, Szalonikiben mintegy háromezer, Patraszban pedig több mint háromezer diák és oktatási dolgozó, valamint közalkalmazott tartott tiltakozó felvonulásokat szerdán, magasabb szintű közoktatást és jobb munkakörülményeket követelve, közölte a görög rendőrség szóvivője.

A felvonuló középiskolás diákok és a tanáraik közül többen is párhuzamot vontak a francia és a görög közoktatásban tapasztalható problémák között. Elmondták, hogy számos görög oktatási intézmény épülete leromlott állapotban van és felújításra szorul. Hozzátették, hogy az infrastruktúra több helyen hiányos, az oktatás színvonala pedig „nagyon alacsony”, továbbá tanárhiány alakult ki. Egy athéni tiltakozó azt mondta, a franciaországi tiltakozások abban segítik a görögöket, hogy „náluk is eljöhessen a változás”.

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Szalonikiben „Görögország és Franciaország - mindenhol lázadás, azonos problémák és azonos ellenség”; valamint „Görögországtól Franciaországig az ingyenes, állami oktatásért küzdünk” feliratú transzparensekkel a kezükben vonultak fel a tüntetők, akik között egyetemisták is voltak. Egy tüntető azt közölte, a görög családok napi szinten élik fel a tartalékaikat, hogy megbirkózhassanak a jelenlegi megélhetési költségekkel; és a tiltakozást folytatni fogják, „mert elviselhetetlen helyzet alakult ki az oktatás magas költségei miatt”. Egy másik tüntető szerint nemcsak Görögország és Franciaország, hanem „további európai országok is azonos problémákkal küszködnek”.

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A görög közalkalmazottak szakszervezeti szövetsége, az ADEDY is csatlakozott a diákok megmozdulásaihoz, és a nap folyamán munkabeszüntetést kezdeményezett. Emellett szolidaritását fejezte ki „a francia lakosság és fiatalok tömegtüntetéseinek résztvevőivel”, valamint béremelést, és „jelentős támogatást” követelt a pedagógusok számára.

A görög középiskolai pedagógusok szakszervezete, az OLME adatai szerint 15 ezer pedagógus hiányzik a görög oktatási rendszerből. Az Eurostat adatai szerint Görögország 2023-ban a bruttó hazai termék (GDP) 3,3 százalékát fordította oktatásra, miközben az európai uniós átlag 4,7 százalék volt. Görögországot 2009-től 2018-ig pénzügyi válság sújtotta, és bár azóta többször is emelték a béreket, a minimálbér összege nem haladja meg a 920 eurót (mintegy 335 ezer forint). (MTI)