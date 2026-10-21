Macron „elfogadhatatlannak” és „ostobának” nevezte egyes külföldi vezetők migránsozós nyilatkozatait a franciaországi tüntetésekről

Emmanuel Macron francia elnök élesen bírálta a külföldi vezetők franciaországi tüntetésekkel és zavargásokkal kapcsolatos „elfogadhatatlan” és „ostoba” megjegyzéseit, azzal vádolva őket, hogy „Franciaország rovására kampányolnak”.

Macron a katari Loszaílben újságíróknak láthatóan ingerülten beszélt arról, hogy felháborítja a franciaországi eseményekkel kapcsolatos „nyilvánvaló információmanipuláció” és azok az „elfogadhatatlan és ostoba” kijelentések, amik számos helyről, köztük külföldi vezetőktől érkeztek. Azt mondta:

„Láthattunk például mesterséges intelligenciával generált képeket, amik olyan jeleneteket ábrázoltak, amik valójában sosem történtek meg Franciaországban. Egyesek még azt is állították, hogy migránsok és iszlamisták hordái özönlötték el az országot – ami teljes egészében hazugság.”

Donald Trump amerikai elnök többször is kifejezetten ezt sugallta, és több EU-s vezető, köztük Magyar Péter magyar kormányfő és Donald Tusk lengyel miniszterelnök is tett némileg hasonló kijelentéseket, amikor a tüntetéseket összekapcsolták a migrációval.

Fotó: Benoit Tessier/AFP

Macron azt mondta, különösen azok a politikai vezetők bosszantják, „akár a saját régiónkban, akár az Atlanti-óceán túloldalán”, akik kritikátlanul ismételgetik az AI-jal előállított hamis állításokat, vagy olyan narratívákat visszhangoznak, amiket bizonyos körök terjeszteni akarnak. „Egyértelmű, hogy Franciaország rovására kampányolnak” – mondta Macrn, aki szerint ezek a megnyilvánulások „megmutatják, ki szereti Franciaországot, és ki nem”.

Macron közölte, hogy csütörtöki hazatérése után egyeztetést tart a miniszterekkel és a titkosszolgálatok vezetőivel, hogy „részletes beszámolót” kapjon a történtekről és a hétvégére tervezett tüntetések előkészületeiről. (Guardian)