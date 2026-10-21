Meghibásodás miatt 50 százalékon üzemel a Paksi Atomerőmű 1-es blokkja

A Paksi Atomerőmű 1-es blokkján az egyik turbinagenerátor gépegység 8:02-kor generátorvédelmi működés miatt kiesett, így az 1-es blokk jelenleg 50 százalékos teljesítményszinten üzemel – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

Vízállás Dunaszentbenedeknél, a paksi atomerőmű hűtővízforrásánál, ahol folyik a fenékküszöb építése 2026. szeptember 19-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Paksi Atomerőmű működését az elmúlt hónapokban a Duna alacsony vízállása is nehezítette: nyolc turbinából hetet le kellett állítani, mert nem jutott elég víz a hűtőrendszerükbe. Október 13-án minden idők legalacsonyabb vízállását mérték Pakson, de a nyáron megépített fenékküszöbbel – aminek a megépítéséhez a honvédség 38 ezer tonna követ vitt Pakshoz – sikerült 61 centiméterrel megemelni a vízszintet, így nem kellett korlátozni az erőmű termelését. A mostani turbinakiesés és a Duna vízállása közötti összefüggésről az erőmű nem számolt be.