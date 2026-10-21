Orosz–ukrán háború: Zelenszkij kész befagyasztani a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy beleegyezne egy olyan megállapodásba, ami leállítaná a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, mivel ez szerinte a háború lezárásának megvalósítható módja.

Az ukrán elnök a Fox Newsnak adott interjújában, amiből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett, azt mondta:

„Most be kell fagyasztanunk a fegyveres konfliktust, és úgy gondolom, hogy ez reális módja a háború befejezésének. Ezt mi tűzszünetnek vagy az öldöklés leállításának nevezzük, ahogyan Trump elnök fogalmaz. Befagyasztani és megállítani. Természetesen ez a minimum, amit ma Oroszországtól elvárunk. Ezután természetesen az Egyesült Államok elnökéhez és az európaiakhoz fordulunk, és biztonsági garanciákat kérünk.”

Volodimir Zelenszkij 2026. február 24-én Kijevben. Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Zelenszkij szerint a legfontosabb a béke, de azzal együtt Ukrajna jövőbeli biztonsága is:

„Ne kelljen attól tartani, hogy visszatér a megszállás, visszatér az agresszió, és újra elkezdődnek a gyilkosságok, ha nem állítjuk meg mindezt.”

Éppen ezért van szükség a konfliktus befagyasztására és a tárgyalásokra, emellett biztonsági garanciákra az Egyesült Államoktól, valamint Ukrajna partnereinek segítségére az újjáépítéséhez – mondta az ukrán államfő. Úgy fogalmazott:

„Szükségünk van arra, hogy az a 9,5 millió ember, aki elveszítette az otthonát, és külföldön tartózkodik, visszatérjen Ukrajnába, nyugodtan élhessen, és újjáépíthesse a hazáját.”

A nap folyamán Szentpéterváron találkozott az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozó kb. 3 órán át tartott. Az oroszországi tárgyalásokra egy nappal azután került sor, hogy Witkoff Oslóban találkozott Zelenszkijjel. Putyin közölte Witkoff-fal, hogy Moszkva kész november második hetében újrakezdeni az USA, Ukrajna és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalásokat – írja az Ukrajinszka Pravda. (MTI)