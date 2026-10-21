Putyin szabadon engedte a 76 éves amerikai tanárt, aki még 2022 őszén esett fogságba az orosz–ukrán fronton

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Szabadon engedték Stephen Hubbardot, a 76 éves amerikai tanárt, aki 6 éves börtönbüntetését töltötte Oroszországban, írja a Meduza. Az intézkedést személyesen Vlagyimir Putyin jelentette be annak a találkozónak az elején, amelyet Steven Witkoff-fal, az amerikai elnök különmegbízottjával folytat Szenpéterváron.

Witkoff szerdán reggel Oslóból érkezett az orosz nagyvárosba, hogy – a hírek szerint – új, az ukránokkal és a nyugat-európaiakkal is egyeztetett békeajánlatot tegyen az orosz elnök asztalára. Az előzetes hírekben is szerepelt, hogy a körvonalazódó egyezkedések része lehet Hubbard szabadon bocsátásának kérdése.

Stephen Hubbard a moszkvai bíróság előtt, 2026. október 7-én
Fotó: MOSCOW CITY COURT/via REUTERS

Az idős amerikai tanár – aki korábban az Egyesült Államok hadseregében is szolgált – hosszabb ideje Ukrajnában élt a totális orosz–ukrán háború kirobbanásakor. Az oroszok szerint csatlakozott az ukrán területvédelmi erőkhöz, ekkor esett fogságba még 2022 őszén. A hatóságok zsoldosként kezelték, így büntetőeljárást indítottak ellene, melynek végén egy moszkvai bíróság 6 évre ítélte. A Putyin–Witkoff-találkozó elején kiderült: az amerikai férfi már Pulkovo repülőtéren van, és minden engedélyt megkapott, hogy hazautazhasson.

A lapok ezenközben arról írtak, hogy Witkoff békeajánlatában új elemek vannak, és arra is javaslatot tehet, hogy tartsanak háromoldalú Putyin–Trump–Zelenszkij-csúcsot. Ez elől az oroszok eddig kategorikusan elzárkóztak, azt mondták, egy ilyen találkozónak akkor lenne értelme, ha a már kidolgozott megállapodások aláírása lenne napirenden.

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