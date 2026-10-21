Széthullott a Fidesz-frakció Győrben

„Kiléptünk a Fidesz–KDNP közgyűlési frakciójából, és megalakítottuk a CSAK GYŐR frakciót. Képviselői munkánkat ezentúl önálló közösségként folytatjuk a győri közgyűlésben, annak bizottságaiban és a városrészekben” – írta kedden este újonnan létrehozott közösségi oldalán az újonnan létrehozott képviselőcsoport.

Az első bejegyzésből nem derült ki, hogy konkrétan kik és hányan hagyták el a Fideszt a városban, a Blikk azonban azt írta: hatan maradtak a Fidesz-frakcióban, köztük Dézsi Csaba András volt polgármester és a „keményvonalasnak” tartott Fekete Dávid. Eszerint a Csak Győr 8 fővel alakulhatott meg, hiszen eddig 14 főt számlált a domináns képviselőcsoport.

A történtekről „Vége: szakadás a győri Fideszben” címmel beszámoló Ugytudjuk.hu arról írt, „a döntés alapjaiban rendezheti át a városi közgyűlés politikai erőviszonyait, az új frakció önálló politizálást és a helyi érdekek elsődlegességét ígéri”.

Fotó: Pintér Bence fb-oldala

A lap szerint a bejelentés egyik legfontosabb üzenete, hogy „az új képviselőcsoport nem kíván automatikusan igazodni a korábbi frakció politikai álláspontjához”.

„Készek vagyunk együttműködni mindenkivel, aki Győrért dolgozik, és érdemi megoldásokat keres” – fogalmaztak az fb-oldalukon a csakgyőrösök.

Ez a gyakorlatban azt is jelentheti, fejtegette az Ugytudjuk, hogy a Csak Győr képviselői egyes ügyekben az eddig extrán nehezített körülmények között dolgozó Pintér Bence polgármester előterjesztéseit is támogathatják.