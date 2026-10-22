Megkapta a főváros a kormány 120 milliárdos támogatását, le is vonták belőle a 90 milliárd forintnyi szolidaritási adót

Karácsony Gergely a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-i ülése után jelentette be, hogy a kormánnyal kötött megállapodás értelmében a súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő főváros egyszeri, 120 milliárdos állami támogatást kap. Az MTI beszámolója szerint Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy háttérbeszélgetésen most elmondta, hogy megérkezett a fővároshoz a pénz.

Kiss Ambrus azt mondta, így most a fővárosi önkormányzatnak 30 milliárd forint áll rendelkezésére, ugyanis a fővárosnak erre az évre még szolidaritási hozzájárulás címén 90 milliárd forint befizetési kötelezettsége volt, így ezt az összeget levonták a 120 milliárdból.

Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony három hete arról beszélt, hogy az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy a főváros befizesse a szolidaritási hozzájárulás összegét, rendezzen bizonyos tartozásokat, így zárni tudja majd az évet a főváros. A hosszú távú együttműködés jegyében többek között a szolidaritási hozzájárulást is csökkentik, de az, hogy ez Budapest esetében mennyi, csak akkor derül ki, ha megállapodnak minden önkormányzattal. A főváros vállalta, hogy 2027-ben 20 milliárdos megtakarítást csinál a működési költségeiben, és a budapesti költségvetést egy felügyelő fogja ellenőrizni a kormány részéről. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, Budapest korábbi túlfizetéseinek több mint 80 százalékát fedezi a 120 milliárd, de garanciákat akar látni a kormány a főváros pénzügyi stabilitására.