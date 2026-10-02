Aranykor vagy árulás: ki örülhet annak, hogy megállapodott a kormány és a főváros?

Füstös szivarszobák helyett közös döntések szülessenek - Magyar Péter már a kampányában is hangoztatta ezt, és azóta is gyakran felemlegeti, hogy a Tisza történelmi felhatalmazást kapott, de a legfontosabb ügyekben társadalmi egyeztetések előzik meg a döntéseket, ahogy az átláthatóság is kiemelt jelszava volt az új kormánynak.
Ehhez képest csütörtökön a semmiből érkezett a hír, hogy megállapodás született a kormány és Budapest között, olyan ráadásul, ami azért megidézi a füstös szivarszobák emlékét - és helyenként a Fidesz szellemét is.
Ahogy arról Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülésén az alábbiakról állapodtak meg a felek:
Ahhoz képest, hogy ez volt az első ülése a testületnek, ez nem kevés. Sőt.
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A főváros feje kikerül a víz alól. Egy időre legalábbis. A kerületek polgármesterei nem örülnek.
Van ez így, na.
A Tisza elnöke Vitézyt akarja betolni a legnagyobb fővárosi cégekért felelős főpolgármester-helyettesnek információink szerint. Megnyirbálná Karácsony hatásköreit, és a Kutyapárttal és az LMP-vel kötött volna koalíciót. De elbukott a fővárosi patthelyzet feloldására szőtt terve.
Előzetesen úgy tudni, a budapesti kerületektől elvennék a parkolásból származó bevételeiket.
A tét nem kicsi: működőképes lesz-e a főváros, vagy leáll, ami csak le tud állni.
Arról szavaztak, kiket delegálnak a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsába.
A Magyar Államkincstár szerint viszont nem kell visszafizetni a pénzt.
Budapest legégetőbb problémái kerültek terítékre, a főváros anyagi helyzetétől az utcákon tapasztalható állapotokig.