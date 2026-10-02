Aranykor vagy árulás: ki örülhet annak, hogy megállapodott a kormány és a főváros?

POLITIKA

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  • Csütörtökön tartotta első ülését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), de már azelőtt feszültséget szült, hogy a felek egyáltalán asztalhoz ültek volna.
  • Mi az az FKT, hogyan jött létre, és milyen döntéseket hozhat?
  • Hogyan viszonyult korábban a Tisza és Vitézy Dávid az önkormányzatiság kérdéséhez és Budapesthez?
  • Tényleg kilábalt a főváros a csődből? Mostantól minden jobb lesz?
  • Min akadtak ki a kerületi polgármesterek?
  • És ki jött ki a legjobban ebből az egészből?

Füstös szivarszobák helyett közös döntések szülessenek - Magyar Péter már a kampányában is hangoztatta ezt, és azóta is gyakran felemlegeti, hogy a Tisza történelmi felhatalmazást kapott, de a legfontosabb ügyekben társadalmi egyeztetések előzik meg a döntéseket, ahogy az átláthatóság is kiemelt jelszava volt az új kormánynak.

Ehhez képest csütörtökön a semmiből érkezett a hír, hogy megállapodás született a kormány és Budapest között, olyan ráadásul, ami azért megidézi a füstös szivarszobák emlékét - és helyenként a Fidesz szellemét is.

Mit ütöttek le?

Ahogy arról Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülésén az alábbiakról állapodtak meg a felek:

  • A kormány egy egyszeri, 120 milliárdos támogatást nyújt a fővárosnak, ha a főváros eláll azoktól a perektől, amiket még az előző kormány idején indított a szolidaritási hozzájárulással összefüggésben.
  • Cserébe viszont a főváros vállalta, hogy az ideihez képest jövőre 20 milliárd forintos megtakarítást csinál a működési kiadásaiban, emellett a kormány költségvetési felügyelőt rendel majd a fővároshoz.
  • Regionális BKK-t hoznak létre, ebbe az állam tőkeemeléssel száll be, és ugyanolyan arányban (50-50%) finanszírozza majd a működését, mint a főváros.
  • Döntöttek arról is, hogy a kerületi parkolási bevételek ezután a Fővárosi Önkormányzathoz folynak majd be, az összeget pedig fővárosi és kerületek által fenntartott utak felújítására fordítják, másra felhasználni nem lehet.
  • Bónuszként esett szó Rákosrendezőről, egy új kikötői rendszer kialakításáról, a Fővárosi Csatornázási Művek köztulajdonba visszavételéről, a Diákvárosról és a történeti fürdők fejlesztéséről is.

Ahhoz képest, hogy ez volt az első ülése a testületnek, ez nem kevés. Sőt.

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POLITIKA Karácsony Gergely Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa fidesz Budapest magyar péter vitézy dávid szolidaritási hozzájárulás parkolási bevételek bkk
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