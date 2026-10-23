70 ezer rendőrt vezényelnek az utcákra Franciaországban, terrorelhárítókat is bevetnek a várható tüntetéseken

Franciaország újabb tömegtüntetésekre készül a hétvégén, a kormány szigorú biztonsági intézkedésekkel próbálja elejét venni a múlt heti fosztogatások és erőszakos cselekmények megismétlődésének. Mint írtuk, a megélhetési válság miatt Európa-szerte utcára vonulnak az emberek, a tüntetésekhez vandálok és fosztogatók is csatlakoznak.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter pénteken bejelentette, 70 ezer rendőrt és csendőrt vezényelnek az utcákra, és terrorelhárító elit alakulatokat is bevetnek. Emmanuel Macron elnök péntek délelőtt a Védelmi Tanács ülésén tárgyalt a helyzetről, délután a diáktüntetések vezetőivel találkozik – írja a Guardian folyamatosan frissülő tudósítása.

A hétvégére diákszervezetek, szakszervezetek és a sárgamellényes mozgalom is tüntetéseket hirdetett. Orléans-ban a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés kongresszusa miatt 30 ezer ellentüntetőre számítanak. (Elképzelhető, hogy Orbán Viktor is ezért repült Franciaországba – mármint nem ellentüntetőnek, hanem szónoknak a rendezvényre.) A hatóságok több városban korlátozták a demonstrációkat: Párizsban csak a Bastille és a Nation tér közötti útvonalon lehet felvonulni, Marseille-ben és Lyonban betiltották azokat a megmozdulásokat, amikre nem adtak engedélyt. Marseille-ben egy szakszervezeti felvonulást végül mégis engedélyeztek. Több városban éjszakai kijárási tilalom is érvényben van.

Fotó: IBRAHIM EZZAT/Anadolu via AFP

Nuñez szerint a rendőrség „megalkuvás nélkül” lép fel a fosztogatókkal és a rongálókkal szemben. A terrorelhárítók bevetését azzal indokolta, hogy szélsőbaloldali csoportok a közösségi médiában középületek megtámadására buzdítottak, de erre konkrét bizonyítékot nem mutatott be. A múlt hét végi zavargások óta 2700 embert tartóztattak le, közülük 232-t már szabadságvesztésre ítéltek.

A szigorításokat jogvédők, szakszervezetek, ügyvédek és baloldali politikusok is bírálják. Több tüntetési tilalmat bíróságon támadtak meg, mondván, megsértik a gyülekezés alkotmányos jogát. Jean-Luc Mélenchon szélsőbaloldali pártja autoriter fordulatról beszél, Romain Boulet, a Büntetőjogi Ügyvédek Egyesületének társelnöke az Ötödik Köztársaság legkeményebb megtorlásokkal járó hetének nevezte az elmúlt napokat.

Péntek reggel lövöldözés is történt Párizstól nyugatra, Trappes és La Verrière térségében. Egy ember meghalt, négyen megsérültek, köztük egy 12 éves kislány. A gyanúsítottat a közeli Coignières-ben elfogták. Macron közölte, a nyomozást a terrorizmus elleni küzdelemért felelős országos ügyészség vette át. A lövöldözés és a tüntetések között egyelőre nincs ismert összefüggés.

A készültség miatt Párizsban a Louvre és az Orsay múzeum is bezár, az Art Basel Paris művészeti vásár pedig korábban ér véget. Sok üzlet bedeszkázza a kirakatát, Marseille-ben a városvezetés előbb a szombati tömegközlekedés leállítását is bejelentette, de visszavonta a döntést. A rendőrség kérésére a Paris Saint-Germain–Lyon bajnoki mérkőzést vasárnapról hétfő estére halasztották.