A megélhetési válság miatt Európa-szerte utcára vonulnak az emberek, a tüntetésekre pedig örömmel rácsatlakoznak a vandálok és fosztogatók is

„A fiatal európaiakban erősen él a bizonytalanság és az az érzés, hogy nincs befolyásuk a dolgokra. Amikor több konkrét probléma egyszerre jelentkezik, kipattan a szikra, ami mederbe tereli az elégedetlenséget, és az embereket az utcára viszi”
– mondta María Silvestre, a spanyol Deustói Egyetem szociológiaprofesszora az Associated Pressnek az elmúlt hetek tüntetéseivel kapcsolatban. Szeptember közepe óta az élelmiszerárak emelkedésétől és a megfizethetetlen lakhatástól a stagnáló vásárlóerőn át a túlterhelt közszolgáltatásokig több tényező is fokozza az elégedetlenséget a kontinensen.
Az Eurostat adatait elemző Euronews szerint az EU-ban az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára 2021 augusztusa és 2026 augusztusa között 34 százalékkal emelkedett. Az élelmiszerek, a lakhatás és az energia drágulása miatt sok háztartás nehezen tud kijönni a jövedelméből. Az infláció lassulása sem hoz egyértelmű könnyebbséget, hiszen az árak általában a korábbi szint felett maradnak, így kevesebb pénz jut más kiadásokra. Sok városban különösen a bérlők és a fiatalok aggódnak a lakhatás miatt. Az alacsony keresetű dolgozókra az alapvető kiadások nehezednek, egyes országokban pedig az oktatás és más közszolgáltatások állapota is növeli az elégedetlenséget.
Ahogy azt az elemzések is kiemelik, a tüntetések nem alkotnak egységes, egész Európára kiterjedő mozgalmat, a demonstrációk mégis jól mutatják, mekkora nyomás nehezedik a háztartásokra, és mennyire nehéz a béreknek lépést tartaniuk az alapvető kiadásokkal.
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