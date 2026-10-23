Kapunk egy órát vasárnap

Vasárnap hajnalban kezdődik a téli időszámítás: október 25-én hajnali háromkor kettőre kell visszaállítani az órákat. Ez felhőtlen jó hír: egy órával többet alhatunk. Prózaibb következmény, hogy az óraátállítás a tömegközlekedést is érinti, de a BKK és a MÁV tájékoztatása szerint jelentős fennakadásokra nem kell számítani – írja az MTI.

Éjszakai buszok Fotó: BKK

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közlése szerint a legtöbb éjszakai járat menetrendje nem változik az óraátállítás miatt. Az október 23-ai hosszú hétvégén, pénteken és szombaton a megszokott hétvégi rend szerint, hajnali egy óráig járnak a metrók, ehhez igazodik a felszíni közlekedés is.

Az őszi szünetben, október 26. és 31. között tanszüneti menetrend szerint közlekednek a BKK járatai, míg október 23-án és november 1-jén alapvetően az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrend lesz érvényben. Mindenszentek miatt október 29. és 31. között, valamint november 1-jén a temetők környékén rendkívüli menetrendre kell számítani. Ennek részleteiről a BKK később ad tájékoztatást.

A MÁV-csoport szerint az óraátállítás elsősorban az éjfél és hajnali négy óra között utazókat érinti, de a vonatoknak és a buszoknak nem kell egy órát várakozniuk az átállítás miatt. A menetrendeket eleve az időszámítás változásához igazították, a hajnali kettő és három óra között induló vonatok pedig már a téli időszámítás szerint közlekednek.

A nemzetközi vonatoknál előfordulhat hosszabb várakozás: azok a járatok, amelyeket külföldön ér az óraátállítás, a következő állomáson bevárják a téli időszámítás szerinti indulási időt. A MÁV szerint ettől még várhatóan menetrend szerint érkeznek meg a célállomásukra. Magyarországon öt nemzetközi vonatot érint az átállítás. A Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatok mindkét irányban a nyári időszámítás szerint közlekednek, míg a Bécs felé tartó Dacia EuroCity a téli időszámításhoz igazodik.

Címlapi kép: Csukló Sztorik