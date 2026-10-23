Matolcsy György az „összes megtakarítását", 30 millió forintot ajánlott fel óvadékként, de a bíróság elutasította

Harmincmillió forintos óvadékot ajánlott fel Matolcsy György és ügyvédje, hogy a volt jegybankelnök elkerülje a letartóztatást, de a bíróság elutasította az ajánlatot – írja a Telex. A lap információi szerint erre az összegre Matolcsy „teljes megtakarításaként” hivatkoztak. Bátki Pál, Matolcsy védője megerősítette, hogy óvadékot ajánlottak, az összeget azonban nem árulta el.

Matolcsy György 2019-ben Fotó: Botos Tamás/444

A pénteki, közel két és fél órás meghallgatáson Matolcsy részletesen beszélt személyes körülményeiről, fiáról, Matolcsy Ádámról viszont nem kérdezte a bíró. Az ügyvéd szerint a védelem és az ügyészség arról is vitázott, hogy a gyanúsításban szereplő cselekmények egyáltalán kimerítik-e a gazdasági csalás törvényi tényállását. Matolcsy ugyanakkor nem nyilatkozott arról, miért éppen jegybankelnöki megbízatásának utolsó napján kötötték meg az ügy középpontjában álló értékpapír-kölcsönszerződést.

A bíróság pénteken egy hónapra elrendelte Matolcsy György, valamint Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédje, Sándor Tamás és egy hozzájuk köthető cég vezetője, Valkó Mihály letartóztatását. Mindhárman fellebbeztek, így a döntés egyelőre nem jogerős. Bátki szerint a bíróság várhatóan jövő héten foglalja írásba az indoklást, a másodfokú döntés néhány héten belül megszülethet.

A nyomozás középpontjában az MNB-alapítvány vagyonának kezelését érintő, 2025. február 28-án kötött szerződés áll. Matolcsy távozása előtt az alapítvány vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. egy értékpapír-kölcsönügylet keretében átadta az Optima Befektetési Alapkezelő részvényeit egy magántőkealapnak, amelyet a Matolcsy Ádám régi barátjához, Száraz Istvánhoz korábban többségi tulajdonosként kötődő Quartz kezelt. A konstrukcióval az alapítványi vagyon kezelésében meghatározó szerepet játszó társaság feletti tulajdonosi jogokat engedték volna át évekre. Az új jegybankvezetés végül felbontotta a szerződést, majd feljelentést tett.

Az ügyészség szerint az ügylet valódi célja az volt, hogy Matolcsy György a mandátuma lejárta után is befolyást gyakorolhasson az alapítványi vagyon felett, és fiával együtt saját érdekeiknek megfelelő befektetésekről dönthessen. A hatóságok szerint a manőver több száz millió forintos vagyoni hátrányt okozott. A nyomozók Matolcsy Ádámot és az Optima korábbi vezetőjét, Stofa Györgyöt is kihallgatnák, de mindketten külföldön tartózkodnak. Ellenük országos elfogatóparancs van érvényben, az ügyészség pedig európai és nemzetközi elfogatóparancs kiadását is kezdeményezte, amiről még nem döntött a bíróság.