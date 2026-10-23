Több mint 160 év után betiltják az ikonikus lovas kocsikat New Yorkban

Ki ne emlékezne arra a jelenetre a Szex és New York második évadának fináléjából, amikor Carrie összefut Biggel és újdonsült menyasszonyával? Ekkor Carrie megpillant egy lovat, és arra gondol: lehet, hogy nem is ő nem tudta betörni Biget, hanem Bignek nem sikerült őt megszelídítenie?

Na, az efféle asszociációknak most vége: a városi tanács csütörtökön megszavazta a több mint 160 éves hagyomány betiltását. A konflisok 2028 júniusától tűnnének el a városból – írja a BBC.

No konflis, no cry.

A tiltás mögött évtizedes állatvédelmi viták és több súlyos baleset áll. A fordulatot egy 18 éves indiai turista júniusi halála hozta el: a fiú kiesett egy konflisból, miután a lova váratlanul megugrott. A róla elnevezett törvény megszavazásán a családja is jelen volt.

Idén egy ló is elpusztult, miután mérgező növényt evett a Central Parkban. A manhattani kerületi elnök hivatala szerint 1982 óta 40, a parkban dolgozó ló pusztult el, többek között túlmelegedés és ütközések miatt. A parkot kezelő nonprofit szervezet az elmúlt 13 hónapban hét, lovakkal kapcsolatos balesetet tartott számon, köztük olyat is, amikor egy megriadt ló felborított egy konflist, egy másik pedig az autók közé rohant.

A döntés ugyanakkor nagyjából 200 kocsis megélhetését veszélyezteti. A BBC-nek nyilatkozó egyikük már ötévesen beleszeretett a lovakba, hat éve dolgozik a Central Parkban, és hat saját lova van. Szerinte a New York-i kocsikázásra az ország legszigorúbb szabályai vonatkoznak, a lovak pedig élvezik a munkát. Egy másik kocsis nevetségesnek tartja az állatkínzás vádját: „Több időt töltök a lovaimmal, mint a feleségemmel és a gyerekeimmel” - mondta.

Zohran Mamdani polgármester támogatja a tilalmat, és segítséget ígér az érintetteknek az újrakezdéshez. A jelenleg évi 60-70 ezer dollárt kereső kocsisok átképzésre, álláskeresési támogatásra és esetleges kártalanításra számíthatnak, a dolgozókat képviselő szakszervezet szerint azonban a törvény ezek közül semmit sem garantál.

Az is kérdés, mi lesz a lovakkal. A jogszabály megtiltaná, hogy vágóhídra vagy hasonló munkára adják el őket; a tulajdonosok akár meg is tarthatnák az állataikat. A szakszervezet viszont attól tart, hogy nem jut elég pénz a lovakat befogadó szervezetek támogatására.