Trump azt mondja, Musk visszaállította a Starlinket Ukrajnában, az ukránok szerint továbbra is akadozik a kapcsolat

Továbbra is akadozik a Starlink műholdas internetszolgáltatása Ukrajnában, hiába állította Donald Trump amerikai elnök, hogy Elon Musk feloldotta a korlátozásokat. Az ukrán védelmi minisztérium forrásai a BBC-nek azt mondták, a drónok elveszítik a kapcsolatot, ha elérik a 161 km/órás sebességet, ami hátráltatja a katonai műveleteket. A hadsereg folyamatosan ellenőrzi a Starlink és annak katonai célú változata, a Starshield működését, de egyelőre nincs bizonyíték, hogy a korlátozásokat valóban feloldották volna.

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

A problémák múlt héten jelentkeztek, amikor Kijev arról számolt be, hogy korlátozták a műholdas adatkapcsolatot, ami a drónok bevetését és a védelmi műveletek összehangolását is megnehezítette. Musk tagadta, hogy köze lenne a lassuláshoz. Azt állította, az ukrán fegyveres erők által is használt Starshield az amerikai hadsereg ellenőrzése alatt áll, és arra utalt, hogy a korlátozások mögött akár a Pentagon is állhat.

A Fehér Ház ugyanakkor többször tagadta, hogy szándékosan korlátozta volna a szolgáltatást. Trump csütörtökön nem volt hajlandó elárulni, valóban felhívta-e Muskot a korlátozások feloldása érdekében, csak annyit mondott: „A lényeg, hogy visszaállította.” A Wall Street Journal szerint az elnök valóban beszélt Muskkal, és elégedetlenségét fejezte ki a korlátozások miatt. A lap úgy tudja, a beszélgetés után javult a rendszer működése.

A Starlink és a biztonságosabb Starshield kulcsfontosságú az ukrán hadsereg számára. A nagyjából tízezer műholdból álló hálózat a frontvonalon is internetkapcsolatot biztosít, lehetővé teszi a célpontok valós idejű megfigyelését, a drónok irányítását és a katonai egységek közötti gyors kommunikációt. Egy ukrán katona a BBC-nek arról számolt be, hogy a hét elején már akkor is megszakadt a kapcsolat, amikor autóval mindössze 80 km/órás sebességgel haladtak. „Isten ments, hogy teljesen lekapcsolják, az maga lenne a katasztrófa” – mondta, hozzátéve, sürgősen szükség lenne tartalék kommunikációs rendszerre. Egy másik katona szerint a fennakadások miatt vissza kellett térniük a Starlink előtti módszerekhez, de a műholdas rendszer gyorsaságát semmi sem pótolja: a harctéren egy-két másodperc is döntő lehet.

A szolgáltatás korlátozásáról szóló hírek éppen akkor jelentek meg, amikor újabb diplomáciai konfliktus robbant ki Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között az orosz olajipari létesítmények elleni támadások miatt. Kijev szerint ezek a csapások kulcsfontosságúak az orosz háborús bevételek visszaszorítása érdekében, ám Trump azzal vádolta Ukrajnát, hogy az olajfinomítók elleni támadásokkal felhajtja a világpiaci üzemanyagárakat. Bár az ukrán csapásoknak is volt hatásuk az árakra, a drágulásért elsősorban az iráni háború felelős. Az amerikai elnök a novemberi félidős választások előtt enyhített egyes Oroszország elleni szankciókon, és megállapodott a dízelüzemanyag importjáról is, ezt Ukrajna és európai szövetségesei bírálták.

Zelenszkij azt is állította, hogy Washington a hírszerzési információk megosztásának leállításával fenyegette meg Ukrajnát, ha nem hagy fel az orosz olajlétesítmények támadásával. Trump ezt tagadta, a két elnök között azonban így is elmérgesedett a vita. Trump szerint ideje lenne Ukrajnának új elnököt választania, Zelenszkij pedig arra utalt, hogy Trump nem valódi vezető. Az ukrán elnök csütörtökön, még Trump nyilatkozata előtt arról beszélt, hogy a Starlink sebességét továbbra sem állították teljesen helyre. Azt mondta, Marco Rubio amerikai külügyminisztertől vár tájékoztatást, aki ígérte, hogy 48 órán belül jelentkezik.