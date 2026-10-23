Ukrán drónok miatt kellett lezárni Moszkva összes repülőterét

Ukrán dróntámadások miatt lezárták Moszkva mind a négy repülőterét – írja a Meduza az orosz légiközlekedési hatóság közlésére hivatkozva. Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester szerint az elmúlt órákban legalább 11, a főváros felé tartó drónt lőtt le a légvédelem.

Seremetyevo repülőtéren légiriadót rendeltek el, az utasokat pedig felszólították, hogy húzódjanak biztonságos helyre vagy óvóhelyekre. A Domogyedovón módosították a járatok menetrendjét, a Vnukovón arra figyelmeztették az utasokat, hogy hosszabb várakozásra készüljenek, akár a repülőgépek fedélzetén is. Egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra teljes egészében a forgalom.

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Az elmúlt két hónapban többször is le kellett állítani a moszkvai repülőterek forgalmát ukrán dróntámadások miatt. A lezárások több tucat járat késését vagy törlését okozták, egyes esetekben teljes káosz alakult ki. Október közepén Seremetyevón egy Hurghadába tartó járat utasai több mint 40 órán át vártak az indulásra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember elején figyelmeztette a légitársaságokat, hogy az ukrán dróntámadások miatt veszélyesebbé válik az orosz légtér. „Véget értek a biztonságos repülés napjai Oroszország felett” – fogalmazott. Szerinte a drónok olyan számban jelenhetnek meg az orosz légtérben, hogy azzal a polgári légiközlekedésnek és a biztosítóknak is számolniuk kell. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajna nem vesz célba civil repülőgépeket, és nem akar polgári áldozatokat.

Zelenszkij akkor arra is felszólította a Moszkvába, Szentpétervárra és más orosz városokba repülő légitársaságokat, hogy vegyék komolyan a kockázatokat. Az ukrán elnök szerint az orosz hatóságok nem tájékoztatják megfelelően az utasokat, miközben az ország légtere a dróntámadások miatt fokozatosan bezárul. Vlagyimir Putyin „a terrorizmus meghirdetésének” nevezte Zelenszkij figyelmeztetését, és megtorlást helyezett kilátásba, ha a támadások tragédiához vezetnek.