Egykori uniós biztos orosz kapcsolataira utaló üzenetváltások kerültek nyilvánosságra

Az EUobserver pénteki cikke szerint Didier Reynders akkori igazságügyi uniós biztos és Hugues Brulin, a belga hírszerző szolgálat (VSSE) munkatársa állítólag azon dolgoztak, hogy eltussolják a Reynders feltételezett korrupciójával és lehetséges orosz kapcsolataival kapcsolatos vizsgálatokat. A kettejük kommunikációjáról készült 16 oldalas aktát látta az EUobserver. Ez azt mutatja, hogy 2019 és 2023 között a két férfi – akik korábbról már ismerték egymást, mivel Brulin 2015-ben tanácsot adott Reynders kabinetjének – „szívességek cseréjén alapuló kapcsolatot” tartottak fenn. A belga szövetségi rendőrség gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó osztálya, az ECOFIN a Reynders otthonában tartott házkutatás során bukkant rá a szóban forgó WhatsApp-üzenetekre. Reyndersről már korábban kiderült, hogy az ING Bankon keresztül, lottószelvények és készpénzbefizetések segítségével elkövetett pénzmosással gyanúsítják, a most nyilvánosságra hozott üzenetváltások is az ebben az ügyben indított nyomozás során kerültek elő.

2022 decemberében Brulin arról tájékoztatta Reynderst, hogy a hírszerző szolgálat vezetésének átstrukturálásával kapcsolatos „munka” nagyrészt befejeződött, amire Reynders gratulál neki. Bár a levélváltás látszólag belső személyi változásokra vonatkozott, a hírszerzés öt jelenlegi és korábbi tisztje azt mondta az EUobservernek, hogy valójában a politikus korrupciójával és orosz kapcsolataival foglalkozó nyomozás elsikálásáról van szó bennük.

Didier Reynders az EU igazságügyi biztosaként 2022-ben. Fotó: VALERIA MONGELLI/Hans Lucas via AFP

A források szerint ebben az időben három olyan hírszerző tiszt karrierje ért véget, akik Reynders ügyében nyomoztak – köztük az Oroszországért és Afrikáért felelős magas rangú tisztviselőké. Az EUobserver hozzátette, hogy ezeket az állításokat független forrásból nem tudták ellenőrizni.

Az üzenetekből kiderül, hogy Brulin segítséget ajánlott Reyndersnek egy „ellentámadás” indításához Nicolas Ullens ellen, aki a hírszerzés korábbi tisztjeként nyilvánosan azzal vádolta a politikust, hogy Oroszország érdekében járt el. Az belbiztonságtól (VSSE) 2018-ban lemondott Ullens azt állította, hogy Reynders politikai befolyását Moszkva javára használta fel, többek között az orosz tevékenységeket célzó belga kémelhárítási műveletek korlátozásával.

Reynders tagadja a jogsértést. Ügyvédei nem válaszoltak az EUobserver kérdéseire a hírszerzési nyomozásokba való állítólagos beavatkozással kapcsolatban, míg Brulin, a VSSE és a brüsszeli ügyészség nem kívánta kommentálni az ügyet. Kenneth Lasoen, az Antwerpeni Egyetem biztonsági szakértője az EUobservernek elmondta: a vádak rávilágítanak a belga hírszerző szolgálatokon belüli politikai befolyásolási kísérletekre.

A jelentés minősített hírszerzési dokumentumokat is idéz Ernest de Laminne de Bex belga arisztokratával kapcsolatban. Ő Reynders ismerőse, akit a VSSE a hírek szerint azzal gyanúsított, hogy az orosz és a kínai hírszerző szolgálatok ügynökeként működött. Az EUobserver szerint a de Laminne de Bexre vonatkozó hírszerzési jelentések kivizsgálását is akadályozták. Ő korábban visszautasította az idegen hírszerző szervekkel való kapcsolatokra vonatkozó vádakat.