Helyreállt az ukrán erők hozzáférése a Starlinkhez

Helyreállt az ukrán erők hozzáférése a SpaceX amerikai űripari, űrkutatási és telekommunikációs vállalat műholdas internetes szolgáltatásához, a Starlinkhez - jelentette be szombaton az ukrán védelmi miniszter.

Közleményében Jevhenyij Hmara azt mondta, a rendszer sebessége meghaladja az óránkénti 400 kilométert és kiemelte, hogy a Starlinkhez tartozó Starshield katonai hálózat is működik, ami alapvető fontossággal bír az ukrán egységek működésében. A drónok működtetéséhez, a kommunikációhoz és a logisztikához nagyban hozzájárul.

Ukrán katonák készítik elő a Starlink vevőegységét valahol Donyeckben. Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

A problémák múlt héten jelentkeztek, amikor Kijev arról számolt be, hogy korlátozták a műholdas adatkapcsolatot, ami a drónok bevetését és a védelmi műveletek összehangolását is megnehezítette. Musk tagadta, hogy köze lenne a lassuláshoz. Azt állította, az ukrán fegyveres erők által is használt Starshield az amerikai hadsereg ellenőrzése alatt áll, és arra utalt, hogy a korlátozások mögött akár a Pentagon is állhat.

A Fehér Ház ugyanakkor többször tagadta, hogy szándékosan korlátozta volna a szolgáltatást. Trump csütörtökön nem volt hajlandó elárulni, valóban felhívta-e Muskot a korlátozások feloldása érdekében, csak annyit mondott: „A lényeg, hogy visszaállította.” A Wall Street Journal szerint az elnök valóban beszélt Muskkal, és elégedetlenségét fejezte ki a korlátozások miatt.

A szolgáltatás korlátozásáról szóló hírek éppen akkor jelentek meg, amikor újabb diplomáciai konfliktus robbant ki Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között az orosz olajipari létesítmények elleni támadások miatt. Kijev szerint ezek a csapások kulcsfontosságúak az orosz háborús bevételek visszaszorítása érdekében, ám Trump azzal vádolta Ukrajnát, hogy az olajfinomítók elleni támadásokkal felhajtja a világpiaci üzemanyagárakat. Bár az ukrán csapásoknak is volt hatásuk az árakra, a drágulásért elsősorban az iráni háború felelős. Az amerikai elnök a novemberi félidős választások előtt enyhített egyes Oroszország elleni szankciókon, és megállapodott a dízelüzemanyag importjáról is, ezt Ukrajna és európai szövetségesei bírálták.

Zelenszkij azt is állította, hogy Washington a hírszerzési információk megosztásának leállításával fenyegette meg Ukrajnát, ha nem hagy fel az orosz olajlétesítmények támadásával. Trump ezt tagadta, a két elnök között azonban így is elmérgesedett a vita. Trump szerint ideje lenne Ukrajnának új elnököt választania, Zelenszkij pedig arra utalt, hogy Trump nem valódi vezető. Az ukrán elnök csütörtökön, még Trump nyilatkozata előtt arról beszélt, hogy a Starlink sebességét továbbra sem állították teljesen helyre.