Musk elismerte, hogy a cége korlátozta az ukránok számára létfontosságú internetszolgáltatást

Elon Musk végül bevallotta, hogy cége, a SpaceX korlátozta az ukrajnai Starlink internet-szolgáltatást, amely azután állt helyre, hogy Donald Trump állítólag rászólt Muskra.

A trumpista techmogul eddig mereven elutasította, hogy a cége lenne a felelős netkapcsolat zavaraiért, de a Wall Street Journal pár napja megírta, hogy az ő személyes döntése volt az életbevágó szolgáltatás lassítása. Már nem hazudja azt Musk, hogy neki ehhez semmi köze, viszont azzal vádolja Ukrajnát, hogy megsértette a szolgáltatási feltételeket, amikor katonai tevékenységre használta a Starlinket. Azt továbbra is tagadja, hogy felelős lenne az amerikai kormányzati irányítású, katonai szintű szolgáltatás, Starshield egyidejűleg felmerülő problémáiért.

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Kijev hivatalosan nem nyilatkozott Musk legújabb állításáról, de Szerhij Beszkresztnov elnöki tanácsadó szerint a bejegyzése „nagyon furcsa” volt.

„A Starlink használati feltételei változatlanok maradtak: ez egy polgári rendszer, nem pedig gyilkolásra szolgáló eszköz. E feltételek bármilyen megsértése a szolgáltatás megszüntetését vonja maga után” - írta Musk szombaton az X-en. A Starlink továbbra is „döntő fontosságú Ukrajna védelme szempontjából”, mivel ez az egyetlen rendszer, amelyet - legalábbis egyelőre - nem lehet zavarni vagy megsemmisíteni.

„Ha a Starlinket kikapcsolnák, az ukrán frontvonal azonnal összeomlana” - fenyegetőzött Musk.

Bár Elon Musk az orosz invázió óta 2022-ben többször is megváltoztatta álláspontját az ukrajnai helyzetről, mindig azt állította, hogy bármilyen működési zavarért az amerikai kormány felelős, nem pedig a SpaceX nevű vállalata.

Kijev az orosz rakétás és drónos támadások elleni védekezésében a Starlink polgári műholdas kommunikációs rendszerre, valamint annak katonai változatára, a Starshieldre támaszkodik. Ukrajna már több napja panaszkodott arra, hogy a Starlink-terminálok sebességét korlátozzák. Volodimir Zelenszkij azt állította, hogy ezek a korlátozások Washingtontól származnak, és hogy több alkalommal sem kaptak figyelmeztetést az orosz rakéták érkezésére, mielőtt azok becsapódtak volna. (BBC, MTI)