Musk elismerte, hogy a cége korlátozta az ukránok számára létfontosságú internetszolgáltatást

Elon Musk végül bevallotta, hogy cége, a SpaceX korlátozta az ukrajnai Starlink internet-szolgáltatást, amely azután állt helyre, hogy Donald Trump állítólag rászólt Muskra.
A trumpista techmogul eddig mereven elutasította, hogy a cége lenne a felelős netkapcsolat zavaraiért, de a Wall Street Journal pár napja megírta, hogy az ő személyes döntése volt az életbevágó szolgáltatás lassítása. Már nem hazudja azt Musk, hogy neki ehhez semmi köze, viszont azzal vádolja Ukrajnát, hogy megsértette a szolgáltatási feltételeket, amikor katonai tevékenységre használta a Starlinket. Azt továbbra is tagadja, hogy felelős lenne az amerikai kormányzati irányítású, katonai szintű szolgáltatás, Starshield egyidejűleg felmerülő problémáiért.
Kijev hivatalosan nem nyilatkozott Musk legújabb állításáról, de Szerhij Beszkresztnov elnöki tanácsadó szerint a bejegyzése „nagyon furcsa” volt.
„A Starlink használati feltételei változatlanok maradtak: ez egy polgári rendszer, nem pedig gyilkolásra szolgáló eszköz. E feltételek bármilyen megsértése a szolgáltatás megszüntetését vonja maga után” - írta Musk szombaton az X-en. A Starlink továbbra is „döntő fontosságú Ukrajna védelme szempontjából”, mivel ez az egyetlen rendszer, amelyet - legalábbis egyelőre - nem lehet zavarni vagy megsemmisíteni.
„Ha a Starlinket kikapcsolnák, az ukrán frontvonal azonnal összeomlana” - fenyegetőzött Musk.
Bár Elon Musk az orosz invázió óta 2022-ben többször is megváltoztatta álláspontját az ukrajnai helyzetről, mindig azt állította, hogy bármilyen működési zavarért az amerikai kormány felelős, nem pedig a SpaceX nevű vállalata.
Kijev az orosz rakétás és drónos támadások elleni védekezésében a Starlink polgári műholdas kommunikációs rendszerre, valamint annak katonai változatára, a Starshieldre támaszkodik. Ukrajna már több napja panaszkodott arra, hogy a Starlink-terminálok sebességét korlátozzák. Volodimir Zelenszkij azt állította, hogy ezek a korlátozások Washingtontól származnak, és hogy több alkalommal sem kaptak figyelmeztetést az orosz rakéták érkezésére, mielőtt azok becsapódtak volna. (BBC, MTI)
Miután Donald Trumppal egyeztetett.
Tart a huzavona az Egyesült Államok és Ukrajna között a frontvonalon nélkülözhetetlen műholdas rendszer korlátozása miatt.