A Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton luxusutazásai miatt

„A mai napon a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton utazásaival és a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri delegációinak ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatban” – közölte Kármán András hétfő délután. A pénzügyminiszter posztja szerint a feljelentést „hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali vesztegetés elfogadása bűncselekmények megalapozott gyanújával” tették meg. A Pénzügyminisztérium számításai szerint a Nagy Márton és a korábbi gazdasági minisztériumi delegációk luxusutazásaival okozott kár értéke meghaladja a százmillió forintot.

Arról, hogy a volt gazdasági csúcsminiszter luxusban szeret utazni, először a 444 írt még 2025 januárjában, amikor közérdekű adatigénylés nyomán megtudtunk számos részletet miniszteri utazásairól, például arról, hogy például másfél-másfél párizsi és davosi éjszakája magánrepülővel és delegációval együtt közel 40 millió forintba került. Azóta olyan útjára is fény derült, amelyen egyetlen éjszakát 700 000 forintért töltött el, és minden, az utóbbi hónapokban megjelent adat is arról árulkodott, hogy a miniszteri útjain az osztályon felüli luxust kedvelte. Kivéve talán idén februárban, amikor egy kisbusszal érkeztek egy osztrák szállodába mítingelni, de amikor a 444 felbukkant, Nagy feldúltan otthagyta a helyszínt, és lemondták a szállást.