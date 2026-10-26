A Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton luxusutazásai miatt

„A mai napon a Pénzügyminisztérium feljelentést tett Nagy Márton utazásaival és a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri delegációinak ideiglenes külföldi kiküldetéseivel kapcsolatban” – közölte Kármán András hétfő délután. A pénzügyminiszter posztja szerint a feljelentést „hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali vesztegetés elfogadása bűncselekmények megalapozott gyanújával” tették meg. A Pénzügyminisztérium számításai szerint a Nagy Márton és a korábbi gazdasági minisztériumi delegációk luxusutazásaival okozott kár értéke meghaladja a százmillió forintot.
Arról, hogy a volt gazdasági csúcsminiszter luxusban szeret utazni, először a 444 írt még 2025 januárjában, amikor közérdekű adatigénylés nyomán megtudtunk számos részletet miniszteri utazásairól, például arról, hogy például másfél-másfél párizsi és davosi éjszakája magánrepülővel és delegációval együtt közel 40 millió forintba került. Azóta olyan útjára is fény derült, amelyen egyetlen éjszakát 700 000 forintért töltött el, és minden, az utóbbi hónapokban megjelent adat is arról árulkodott, hogy a miniszteri útjain az osztályon felüli luxust kedvelte. Kivéve talán idén februárban, amikor egy kisbusszal érkeztek egy osztrák szállodába mítingelni, de amikor a 444 felbukkant, Nagy feldúltan otthagyta a helyszínt, és lemondták a szállást.
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.
Orbán Viktor azt mondta, hogy amire nagyon kell pénz, arra mindig van. Nagy Márton luxusszállóira és magánrepülős utazásaira volt, két év alatt több mint százmillió forint. A 444 által kikért adatokból az is kiderül, hogy a miniszter az éjszakánként akár 1 milliósnál is drágább szállodák világában sem szégyell lehajolni a 40 eurós napidíjakért.
Kiadták a volt miniszter útiköltségeit.
Kiperelték a szállodaszámláit. Ha volt lehetőség, az 5-7-800 ezer forintos elnöki lakosztályt választotta. A brüsszeli útjai során is rendszeresen az onnan egy órányira eső Antwerpenben vett ki szobát, ahol jobb a wellness és négy luxusétterem is van a komplexumban.