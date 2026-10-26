Kétszer annyi közérdekű bejelentés érkezett közbeszerzések miatt, mint tavaly

Megduplázódott a közérdekű bejelentések száma az idén az első kilenc hónapban, a Közbeszerzési Hatósághoz beérkező jelzések és panaszok száma 75-ről 154-re emelkedett az előző év azonos időszakához képest – írja az MTI. A hatóság elnöke, Kovács László szerint a bejelentések kivizsgálása fontos szerepet játszik az átláthatóság biztosításában és a korrupciós kockázatok feltárásában.

A bejelentések után indult jogorvoslati eljárások száma értelemszerűen szintén emelkedett, Kovács szerint a vizsgálatok eredménye 2026 végén, illetve 2027 elején jelennek majd meg az adatokban.

A hatóság szerint az év első kilenc hónapjában az ajánlatkérők 7,7 százalékkal több, 12 481 közbeszerzési szerződést kötöttek, mint egy éve. A szerződések értéke 2627 milliárd forintot tett ki, ami 9,1 százalékos éves növekedés.

A szerződések 50,1 százaléka árubeszerzéshez kapcsolódott, míg a szolgáltatásmegrendelések aránya 29,4, az építési beruházásoké 20,5 százalék volt. A legtöbb pénzt mégis a szolgáltatásmegrendelések vitték, a közbeszerzések összértékének mintegy 42 százalékát.

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) az első három negyedévben 9250 közbeszerzési szerződést nyertek el, összesen 1363,2 milliárd forint értékben, ezzel a szerződések csaknem háromnegyedét, a közbeszerzések összértékének pedig több mint felét szerezték meg.

A közbeszerzési verseny egyik fontos mérőszáma, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokhoz kapcsolódó szerződések aránya 2026 első három negyedévében a nemzeti eljárásrendben 0,9-ről 0,5 százalékra, az uniós eljárásrendben 1,9-ről 1,7 százalékra csökkent az előző évek azonos időszakához képest – közölte a hatóság.

(Borítókép: az augusztus 20-i rendezvény a Kossuth téren, aminek a közbeszerzése kapcsán nyomoz a rendőrség.)