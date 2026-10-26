„Rendkívül kínos és politikailag elfogadhatatlan” – Trumpnak kampányolt az Audi-vezér, össztűz alá került Németországban

Lemondásra felszólító követelések, szakszervezeti felháborodás és politikai össztűz zúdult hétfőn Gernot Döllnerre, az Audi vezérigazgatójára. A német autógyár vezetője ugyanis Donald Trump amerikai elnök oldalán jelent meg egy Georgia állambeli kampányrendezvényen, ahol bejelentették a vállalat első, összesen 4,2 milliárd dolláros beruházással elkészülő amerikai gyárának megépítését.

A német bírálók szerint a cégvezető politikai kampányeszközzé tette az autóipari beruházást, ráadásul egy olyan elnök mellett állt színpadra, akinek politikája súlyosan károsítja a német ipar érdekeit.

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„Rendkívül kínos és politikailag elfogadhatatlan”, ahogyan Gernot Döllner az Egyesült Államokban képviselte önmagát és az Audit – jelentette ki Christiane Benner, a német fémipari szakszervezet, az IG Metall elnöke.

Daniela Cavallo, a Volkswagen-csoport üzemi tanácsának elnöke szerint Döllner szereplése nyíltan szembemegy a vállalat belső szabályaival, amelyek politikai semlegességet írnak elő, és megtiltják, hogy a cég képviselői választások előtti három hónapban nyilvános rendezvényeken jelenjenek meg választási jelöltekkel.

Daniela Cavallo és Christiane Benner azt hangsúlyozta, hogy az új amerikai gyár létesítéséről szóló végső döntéshez továbbra is szükség van a Volkswagen anyavállalata felügyelőbizottságának jóváhagyására. Álláspontjukat Olaf Lies, az SPD alsó-szászországi vezetője is támogatja, aki a Volkswagen egyik legnagyobb részvényesének képviselőjeként szintén befolyással bír a döntésre.

Dennis Radtke, Friedrich Merz kancellár pártjának, a CDU-nak a szociális szárnyát vezető politikusa szerint „nyugtalanító és szánalmas”, hogy Trump egy befektetési döntést kampánycélokra használ fel, miközben politikája „súlyosan károsítja a német ipart, beleértve az autóipart is”. Isabel Cademartori, a szociáldemokrata SPD képviselője már vasárnap az X-en bírálta a Donald Trumpnak nyújtott „közvetlen választási támogatást”. Véleménye szerint a Volkswagen „semmit sem tanult a történelemből”.

A Baloldal nevű párt társelnöke, Luigi Pantisano lemondásra szólította fel az autógyár elnök-vezérigazgatóját, amiért a „gazdagok és hatalmasok érdekeit képviselő, a munkások jogait lábbal tipró autokrata” Trump mellett kampányolt a pódiumon, ahol „percekig tartott a rasszista, szexista, idegengyűlölő, transzfób, demokráciagyalázó beszéd”; a szexista résszel minden bizonnyal a Nicki Minaj seggével foglalkozó Trump-szavakra utalt. (MTI)