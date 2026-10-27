Gyurkó Szilvia vezetésével rendezhetik a kórházban rekedt csecsemők százainak ügyét

Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára vezeti a kórházban rekedt csecsemők és kisgyerekek helyzetének felülvizsgálatáért és ellátásáért felelős szakmai tanácsadó és koordinációs testületet – írja a legfrissebb Magyar Közlönyre hivatkozva a Telex.

A testület tagjai lesznek a szociális, a gyermekügyi és egészségügyi tárcák, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a fővárosi kormányhivatal, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat illetékesei – vagy az általuk kijelölt emberek –, illetve gyermek- és betegjogi szakemberek. Az elnök felkéri tagnak tíz olyan civil szervezet képviselőjét is, amelyek gyermekvédelemmel vagy kórházban rekedt gyermekekkel foglalkoznak.

Gyurkó Szilvia Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Jelenleg országszerte 301 olyan gyerek van – elsősorban Budapesten és az ország keleti felében –, akiket szüleik nem vittek vagy vihettek haza, és kényszerű módon kórházban látják el őket. Az Országgyűlés október 13-án fogadta el a gyermekvédelmi törvénycsomag módosítását, ami ezt a problémát igyekszik kezelni.

A testület feladata többek között, hogy összehangolja az egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális területek munkáját, feltárja, hogy mi akadályozza a gyermekek mielőbbi családba vagy megfelelő gondozási helyre kerülését, és konkrét szakmai megoldásokat dolgozzon ki.

Az érintett gyerekek átlagosan 105 napot töltenek kórházban, mielőtt a családjukhoz, nevelőszülőhöz, örökbefogadó családhoz vagy más gondozási helyre kerülnének, írtuk korábban.

Gyurkó Szilva júliusban azt mondta, elindult az országos célvizsgálat, ami minden gyerek esetében megnézi, miért maradt a kórházban, hol akadt el a hatósági eljárás, milyen támogatást kapott a család, és mi kell ahhoz, hogy a gyerek a lehető legrövidebb időn belül családi környezetbe kerüljön. Ez a vizsgálat időközben befejeződött.