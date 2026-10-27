Hankó Balázs kitűnő ütemérzékkel, 2025-ben lépett be a Fideszbe

Nem volt túlságosan beágyazva a Fideszbe Hankó Balázs – állította a 24-nek adott interjújában Hankóné Hrágyel Zsuzsanna, a letartóztatásban lévő volt miniszter felesége. Hrágyel pontosan így fogalmazott:

„Ő szakemberként lett miniszter. A Fideszbe 2025 év elején lépett be, amikor Vécsey Lászlótól átvette a választókerületi elnöki tisztséget. Nem gondolom, hogy ez hozzájárulhatott a letartóztatásához.”

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Arra is visszaemlékezett, amikor Orbán Viktor miniszterré nevezte ki férjét. Elmondta, hogy Hankónak volt Orbán Viktorral egy személyes találkozója, ahol az akkori miniszterelnök a felsőoktatásról, a szakképzésről, a családügyekről és a kultúráról kérdezgette őt, majd azt akarta tudni, hogy ha rá esik a választása, elvállalná-e a pozíciót. Hankó ezután egyeztetett a feleségével, és igent mondott Orbánnak, pár héten belül pedig meg is érkezett a hivatalos felkérés.

Azt is elmondta: férje előállításának napján „a Fidesz-frakció végig velünk volt”, azt pedig nem hinné, hogy Orbán Viktornak ekkor személyesen is meg kellett volna jelennie (a kérdéses napon Orbán meccset nézett Belfastban). Azt is elmondta, hogy őt magát személyesen nem kereste Orbán, még telefonon sem beszélt vele. Az NKA-ügyben meggyanúsított Hankó letartóztatását hétfőn hosszabbította meg az ügyészség három hónappal.