Jay-Z lesz a 2027-es Super Bowl félidei show-jának fő fellépője

Az amerikai rapper, Jay-Z lesz a februári Super Bowl félidei show-jának fellépője – jelentette be az NFL.

„Harminc év zenéje, munkája és kultúrája a világ legnagyobb színpadán. Ez a pályafutás továbbra is egy valóra vált álom”

– kommentálta a bejelentést a Grammy-díjas rapper, akinek nagy slágerei közé tartozik például az Empire State of Mind, a 99 Problems, vagy épp a Holy Grail. Cége, a Roc Nation 2019 óta rendezi a műsort, és ő maga is kulcsszerepet játszik a fellépők kiválasztásában, de eddig még nem lépett fel az amerikaifutball-bajnokság döntőjén.

Fotó: VALERIE MACON/AFP

A 61. Super Bowlt 2027. február 14-én rendezik a Los Angeles közelében található SoFi Stadionban. A bejelentésből nem derült ki, hogy Jay-Z lesz-e az egyetlen fellépő. Az NFL közleménye a lehetséges vendégekre is kitért:

„Most megindulhat a találgatás arról, hogy Jay-Z kit hívhat vendégfellépőnek a nagy mérkőzés félidejére. A lista élén természetesen a felesége, Beyoncé áll majd.”

Roger Goodell, az NFL vezetője szerint már a Roc Nationnel kötött megállapodáskor azt kérte, hogy egyszer maga Jay-Z is vállalja a fellépést, amikor elérkezettnek érzi az időt.

Az idei Super Bowl félidejében a Bad Bunny lépett fel, produkcióját 128 millióan nézték. A Puerto Ricó-i előadó, aki nyíltan bírálta Donald Trump bevándorláspolitikáját, a döntő történetének első, túlnyomórészt spanyol nyelvű félidei show-ját adta. A műsort Trump és más republikánus vezetők is bírálták, a konzervatív Turning Point USA szervezet pedig egyenesen saját műsort szervezett All-American Halftime Show néven, country énekesekkel. (BBC)