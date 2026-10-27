Közösen perli be a Metát több norvég sajtóorgánum, mert nem akarják, hogy a cég AI-jal lopja a tartalmaikat

Tíz norvég médiaszervezet közösen perelte be a Metát, mert szerintük a cég üzleti fiókokra vonatkozó új felhasználási feltételei alááshatják a kiadók saját újságírói munkájuk feletti kontrollját, és lehetővé tehetik, hogy tartalmaikat (még a fizetőfalak mögöttieket is) hozzájárulás nélkül gyűjtse be és használja fel az AI.

A Euronews azt írja: a Meta október 8-án, különösebb csinnadratta nélkül jelentette be a feltételek módosítását, aminek bevezetését először október 30-ra tűzték ki, majd ezt halasztották november 20-ra. A cég szerint azért, hogy „több idő jusson arra, hogy elmagyarázzuk partnereinknek és az érintett feleknek, mi változik, és mi marad változatlan”.

Fotó: ROMAIN LONGIERAS/Hans Lucas via AFP

A kritikus hangok szerint a változtatás egy „mindent vagy semmit” típusú választás elé állítja a hírszolgáltatókat: vagy engedélyezik a Metának, hogy felhasználja a tartalmaikat, vagy pedig teljesen elveszítik jelenlétüket a Facebookon és az Instagramon.

A norvég médiumok közleményükben azt írták, hogy „a Meta a médiacsoportok befektetéseit olyan AI-szolgáltatások fejlesztésére használja fel, amelyek közvetlen versenytársai maguknak a médiacsoportoknak. Ez elfogadhatatlan, ráadásul torzítja a versenyt.” Közölték, hogy kérelmet nyújtottak be az Oslói Kerületi Bírósághoz a változtatások bevezetésének ideiglenes felfüggesztéséért az ügy elbírálásáig. A felperesek között szerepel az NRK közszolgálati adó, a Schibsted, az Amedia, a Polaris és az Aller médiacsoportok, valamint az NTB norvég hírügynökség.