Az Európai Bizottság hozzájárult, hogy Magyarország 5,4 milliárd euró hitelt vegyen fel védelmi beruházásokra

Az Európai Bizottság jóváhagyta szerdán Magyarország 5,4 milliárd eurós tervét az Európai Unió SAFE (Security Action for Europe) elnevezésű védelmi hitelprogramjának keretében – jelentette be Thomas Regnier, a brüsszeli testület szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján az MTI tudósítása szerint. Regnier azt mondta, a döntéssel a bizottság jóváhagyta a Magyarország számára előirányzott 5,4 milliárd eurós összeget, a magyar tervet pedig az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsa elé terjesztik jóváhagyásra.

A szóvivő hozzátette: a magyar terv jóváhagyását követően, a program keretében valamivel több mint 21 milliárd eurónyi forrás maradhat felhasználható. Az Európai Bizottság várhatóan a későbbiekben felveszi a kapcsolatot a tagállamokkal a fennmaradó források ügyében.

A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramja, amely kedvezményes, hosszú lejáratú hitelekkel támogatja a tagállamok védelmi beruházásait és közös beszerzéseit, az európai védelmi képességek megerősítése érdekében.

Lynx gyalogsági harcjármûvek és a Leopard harckocsik közös feladatvégrehajtása a Magyar Honvédség Veszprém melletti lõ- és gyakorlóterén. Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Korábban úgy volt, 16 milliárd eurónyi hitelt veszünk majd fel, de Magyar Péter kormánya aztán 5,4 milliárdra csökkentette az összeget. Magyarország nincs egyedül a visszalépéssel: más tagállamok sem kérik a korábban számukra elkülönített teljes összeget. A megmaradó pénzekre ezért az Európai Bizottság még idén új pályázati kört tervez. Erre azért is van szükség, mert a fel nem használt összegeket 2026-ban újra meg kell hirdetni, különben elveszhetnek.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szeptemberben arról beszélt, a SAFE-hitelről a magyar gazdaság teherbíró képességét figyelembe véve kell dönteni, mivel visszafizetendő forrásról van szó. Szerinte a pénzből már megkötött honvédelmi szerződéseket is ki lehetne váltani, illetve előre lehetne hozni későbbre tervezett beruházásokat, köztük közlekedési és kiberbiztonsági fejlesztéseket.