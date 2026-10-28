Indonéziában lehet a lélegeztetőgép-biznisz egyik főszereplője, Majer Bálint, aki ellen most nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség indítványozta annak a két személynek a letartóztatását, akik egy olyan bűnszervezetnek voltak a tagjai, melynek célja a lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó haszon adóterhek megfizetése nélkül megszerzése volt.

A közleményben azt írják, a megalapozott gyanú szerint két férfi 2020-ban létrehozott egy bűnszervezetet, hogy az általuk képviselt és közösen irányított gazdasági társaságok felhasználásával állami szerveknek értékesített lélegeztetőgépek és maszkok adásvételéből származó, több milliárd forint összegű hasznot adóterhek nélkül, fiktív számlák felhasználásával realizálják.

A gyanú szerint az elkövetők ennek érdekében egy központilag irányított, különböző informatikai szolgáltatásokra vonatkozó, fiktív számlák kiállítását végző, a bűnszervezet tagjaként résztvevő, névleges ügyvezetők által irányított, tényleges gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaságokat – köztük egy győri székhelyű céget – magába foglaló céghálózatot hoztak létre. Az elkövetők a lélegeztetőgépek, maszkok adásvételéből származó hasznot a céghálózaton belül továbbutalták, a pénz egy részét pedig készpénzben felvették.

A nyomozó hatóság összehangolt, Ausztria területére is kiterjedő akció keretében költségvetési csalás, valamint pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatott ki tizenegy személyt, továbbá több, mint egymilliárd forint összegű vagyont biztosított.

A bűnszervezet egyik irányítóját Ausztriában fogták el, a másik irányító Indonéziában tartózkodik, vele szemben európai- és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki a bíróság. Utóbbi feltehetően Majer Bálint, a 2020-as beszerzésekben érintett OTT-One egykori vezérigazgatója.