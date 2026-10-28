Meghosszabbította a bíróság Seszták Miklós letartóztatását

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája január 30-áig meghosszabbította a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) előtt folyamatban lévő büntetőügyben Seszták Miklós KDNP-s képviselő, a 2014-2018 közötti Orbán-kormány fejlesztési miniszterének letartóztatását.

Fotó: Németh Dániel/444

A letartóztatás meghosszabbítását szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel indítványozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A bíróság az indítványt megalapozottnak találta, míg a letartóztatás megszüntetésére, illetve ennek hiányában enyhébb kényszerintézkedésre irányuló védői, valamint a gyanúsított által óvadék fejében történő szabadlábra helyezésre irányuló indítványokat elutasította, írja az MTI.

A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi tájékoztatása szerint a Volánbusz milliárdos vesztegetési ügyében folyó nyomozás kiterjed Seszták Miklósra is. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől - közvetítőn keresztül - összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között, közölte a KNYF korábban.

Amikor szeptember 28-án megvonták Seszták mentelmi jogát, Czakó Czirbus Pál, a mentelmi bizottság tagja a rendelkezésére álló öt percben nem tudta végigsorolni, mi mindennel hozták összefüggésbe a volt minisztert. Az előterjesztése alapján azonban össze tudtuk szedni, hogy mindent összeadva 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.

A politikus cselekménye a KNYF szerint hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak. Sesztákot szeptember 28-án őrizetbe vették, majd a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte a letartóztatását.

Október 6-án a KDNP bejelentette, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követeli az ügyben, mivel parlamenti képviselőt nem lehet megfigyelni mentelmi joga miatt. Október 7-én a Központi Nyomozó Főügyészség elismerte, hogy Seszták Miklóssal szemben bírói és ügyészi engedélyhez nem kötött leplezett eszközt, vagyis úgynevezett rejtett figyelést alkalmazott, de arra megvolt a jogi alapja.