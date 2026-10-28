Putyin benyalt Elon Musknak

„Elon Musk egy zseni, egy igazi zseni” – mondta Vlagyimir Putyin Moszkvában a TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint. „Hány ilyen műholdja van pályán? Több mint 5000, mi pedig még csak az első lépéseket tesszük meg.”

Putyin annak kapcsán mondta el hízelgő véleményét Muskról, hogy Oroszország épp a Starlink saját változatát tervezi megépíteni, hogy ezzel is segítse az Ukrajna elleni támadásokat. Úgy fogják hívni, Rasszvet, azaz Hajnal. Az orosz elnök arról is beszélt, hogy kapcsolatban áll Muskkal. „Szoros kapcsolatban állunk amerikai partnereinkkel – köztük Musk úrral is –, mert nagyon fontos, hogy odafent a pályán ne legyünk egymás útjában, és fenntartsunk egy bizonyos szintű fegyelmet és rendet” – fogalmazott Putyin.

A Starlink nem működik Oroszországban, és az oroszok általi ukrajnai használatát is korlátozták az év elején. Eközben Moszkva elkezdte a saját alternatív rendszerét fejleszteni, bár ennek kapacitása a becslések szerint mindössze 26 működő műholddal egyelőre meglehetősen korlátozott.

Putyin mindezt amúgy egy moszkvai, afrikai vezetőkkel tartott csúcstalálkozón mondta el. Ezen a képen épp Daniel Chapoval, Mozambik elnökével fog kezet.

Daniel Chapo, Mozambik elnöke és Vlagyimir Putyin. Fotó: MAXIM SHIPENKOV/AFP

Október közepén 10 napig elérhetetlenné vált a Starlink katonai változata, a Starshield az ukrán hadsereg számára. Akkor Kijev arról számolt be, hogy korlátozták a műholdas adatkapcsolatot, ami a drónok bevetését és a védelmi műveletek összehangolását is megnehezítette. Musk tagadta, hogy köze lenne a lassuláshoz. Azt állította, az ukrán fegyveres erők által is használt Starshield az amerikai hadsereg ellenőrzése alatt áll, és arra utalt, hogy a korlátozások mögött akár a Pentagon is állhat.

A Fehér Ház ugyanakkor többször tagadta, hogy szándékosan korlátozta volna a szolgáltatást. Trump csütörtökön nem volt hajlandó elárulni, valóban felhívta-e Muskot a korlátozások feloldása érdekében, csak annyit mondott: „A lényeg, hogy visszaállította.” A Wall Street Journal szerint az elnök valóban beszélt Muskkal, és elégedetlenségét fejezte ki a korlátozások miatt.

A szolgáltatás korlátozásáról szóló hírek éppen akkor jelentek meg, amikor újabb diplomáciai konfliktus robbant ki Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között az orosz olajipari létesítmények elleni támadások miatt. Kijev szerint ezek a csapások kulcsfontosságúak az orosz háborús bevételek visszaszorítása érdekében, ám Trump azzal vádolta Ukrajnát, hogy az olajfinomítók elleni támadásokkal felhajtja a világpiaci üzemanyagárakat. Bár az ukrán csapásoknak is volt hatásuk az árakra, a drágulásért elsősorban az iráni háború felelős. Az amerikai elnök a novemberi félidős választások előtt enyhített egyes Oroszország elleni szankciókon, és megállapodott a dízelüzemanyag importjáról is, ezt Ukrajna és európai szövetségesei bírálták.

Zelenszkij azt is állította, hogy Washington a hírszerzési információk megosztásának leállításával fenyegette meg Ukrajnát, ha nem hagy fel az orosz olajlétesítmények támadásával. Trump ezt tagadta, a két elnök között azonban így is elmérgesedett a vita. Trump szerint ideje lenne Ukrajnának új elnököt választania, Zelenszkij pedig arra utalt, hogy Trump nem valódi vezető. (Guardian)