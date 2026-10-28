Terrortámadás történt Izrael belgrádi nagykövetségénél, a feltehetően kiskorú elkövetőt lelőtték

Késsel támadt egy feltehetően kiskorú személy az izraeli nagykövetséget őrző rendőrre Belgrádban szerdára virradó éjszaka, a rendőr lelőtte a támadót – írja az MTI. A szerb belügyminisztérium terrorcselekménynek minősítette a történteket, és a legmagasabb, vörös fokozatra emelte a terrorfenyegetettségi készültséget az országban.

Ivica Dacic ügyvezető belügyminiszter tájékoztatása szerint a támadás éjfél után negyedórával történt. Az elkövető „Allah akbar” kiáltással, két késsel támadt a nagykövetséget őrző rendőrre, aki szolgálati fegyverével lelőtte. A rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett. A támadó személyazonosságát egyelőre nem sikerült megállapítani, de a hatóságok feltételezése szerint a nyugat-szerbiai Sabacból származhat. Dacic szerint a biztonsági szolgálatok már korábban felfigyeltek a támadóra, akit az eddigi információk alapján az Iszlám Állam terrorszervezethez kötnek.

Nem ez az első támadás Izrael belgrádi nagykövetségénél: 2024 júniusában egy számszeríjjal felfegyverzett férfi súlyosan megsebesített egy rendőrt, akkor szintén lelőtték az elkövetőt.