A Varga Mihály vezette MNB-t érintő ügyekben is nyomoz a rendőrség, a titkosított beszerzés mellett egy 3 milliárdos bankgarancia ügyét is vizsgálják

Különösen jelentős kárt okozó csalás és hamis tanúzás gyanúja miatt tett feljelentést még szeptember végén a Raw Development Kft. a Központi Nyomozó Főügyészségen egy bankgarancia lehívása miatt (a bankgarancia az építőiparban legelterjedtebb biztosítéki forma, ilyenkor egy bank vállal fizetési kötelezettséget az adós helyett, de ennek fejében az érintettnek számos terhe van, például garanciadíjat kell fizetnie, valamint komoly biztosítékot kell felmutatni, óvadékot kell letennie vagy egyes eszközeit, ingatlanjait terhelik meg jelzáloggal).
Ez a feljelentés is érinti a Magyar Nemzeti Bankot, akárcsak az, amit a Raw-csoport egy másik cége egy 2025-ös üzemeltetési beszerzési ügy miatt tett; azt az ügyet október közepén mutatta be a 444. Az ügy pikantériája, hogy Varga Mihály mostani MNB-elnök 2025. márciusi hivatalba lépése előtt, Matolcsy György elnöksége idején a Somlai Bálint érdekeltségébe tartozó Raw-csoport cégei a jegybanki fejlesztések és működtetés egyik legfőbb haszonhúzói voltak, aligha függetlenül Matolcsy fiának, Ádámnak és Somlainak a baráti-üzleti kapcsolatától.
A mostani, Raw Development által tett feljelentés középpontjában két, még a horribilis árú (ld.: aranybudi) székházfelújításhoz kapcsolódó bankgarancia-lehívás áll, egy tavaly őszi és egy idén júliusban kezdeményezett, de csak szeptember végén, néhány nappal a feljelentés benyújtása előtt teljesült tranzakció.
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A Matolcsy-kedvenc Raw csoport cége helyett a korábban Pintér Sándor-érdekeltségű Civillel és egy referenciák nélküli, néhány hónappal korábban alakított céggel szerződtek Varga Mihályék. Utóbbi tulajdonosának a NER üzleti világában komoly múltja van, az idén nyáron meggyanúsított fideszes Gór Csabával közös cége is volt. A történetben olyan csavarok voltak, amelyek még az MNB felügyelőbizottságának is feltűntek.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.