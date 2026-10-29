A Varga Mihály vezette MNB-t érintő ügyekben is nyomoz a rendőrség, a titkosított beszerzés mellett egy 3 milliárdos bankgarancia ügyét is vizsgálják

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Október közepén írta meg a 444, hogy feljelentést tettek a Magyar Nemzeti Bank két, még 2025-ben kötött üzemeltetési beszerzésével kapcsolatban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Az ügyészség akkor annyit közölt, hogy a feljelentést áttette a BRFK-ra.

Azóta birtokunkba került még egy, az MNB-t érintő feljelentés, azt egy bankgarancia lehívása nyomán, hamis tanúzás és különösen jelentős kárt okozó csalás miatt tették.

A rendőrségtől megtudtuk, hogy mindkét feljelentés nyomán elindult a nyomozás.

A két feljelentést annak a Raw-cégcsoportnak egy-egy vállalata tette, amely a Matolcsy-féle jegybanki időszakban az MNB-vel szoros üzleti kapcsolatban állt. A Raw-csoport Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak az érdekeltségébe tartozik.

Különösen jelentős kárt okozó csalás és hamis tanúzás gyanúja miatt tett feljelentést még szeptember végén a Raw Development Kft. a Központi Nyomozó Főügyészségen egy bankgarancia lehívása miatt (a bankgarancia az építőiparban legelterjedtebb biztosítéki forma, ilyenkor egy bank vállal fizetési kötelezettséget az adós helyett, de ennek fejében az érintettnek számos terhe van, például garanciadíjat kell fizetnie, valamint komoly biztosítékot kell felmutatni, óvadékot kell letennie vagy egyes eszközeit, ingatlanjait terhelik meg jelzáloggal).

Ez a feljelentés is érinti a Magyar Nemzeti Bankot, akárcsak az, amit a Raw-csoport egy másik cége egy 2025-ös üzemeltetési beszerzési ügy miatt tett; azt az ügyet október közepén mutatta be a 444. Az ügy pikantériája, hogy Varga Mihály mostani MNB-elnök 2025. márciusi hivatalba lépése előtt, Matolcsy György elnöksége idején a Somlai Bálint érdekeltségébe tartozó Raw-csoport cégei a jegybanki fejlesztések és működtetés egyik legfőbb haszonhúzói voltak, aligha függetlenül Matolcsy fiának, Ádámnak és Somlainak a baráti-üzleti kapcsolatától.

Két bankgarancia miatt áll a bál

A mostani, Raw Development által tett feljelentés középpontjában két, még a horribilis árú (ld.: aranybudi) székházfelújításhoz kapcsolódó bankgarancia-lehívás áll, egy tavaly őszi és egy idén júliusban kezdeményezett, de csak szeptember végén, néhány nappal a feljelentés benyújtása előtt teljesült tranzakció.

A százmilliárdos felújításon átesett MNB-székház 2025 decemberében Fotó: Németh Dániel/444