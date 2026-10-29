Matolcsy hivatalos vagyonnyilatkozatában nincs válasz arra, hogyan fejezhette be MNB-s pályafutását mindössze 19 millió forinttal

Miután Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke őrizetbe vétele után után óvadékként felajánlotta az összes megtakarított pénzét, a 24.hu feltúrta a volt jegybankelnök eddigi vagyonnyilatkozatait, hátha kiderül, hova tűnhetett el elképesztő mennyiségű pénz Matolcsy 12 éves hivatali ideje alatt.

Az óvadékként felajánlott összeg ugyanis mindössze 30 millió forint volt, márpedig Matolcsy 2025-ben leadott utolsó vagyonnyilatkozata szerint bár 12 évnyi jegybankelnökség után mindössze 19 millió forintos megtakarítása volt, a nyilatkozat leadása után kapott még 190 millió forintnyi lelépési pénzt is. Utóbbi ezek szerint másfél év alatt 30 millióra apadt.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Pedig ahogy a 24.hu is írja, Matolcsy már 2013-ban, hivatali ideje elején is 2,3 millió forint körüli fizetést kapott, majd ezt az összeget meg is duplázták 2015-ben a jegybanktörvénnyel, utolsó éveiben pedig már több mint havi 7 milliót keresett.

2024-re vagyonnyilatkozatából két ingatlana is eltűnt, ezzel együtt pedig a korábban bevallott 240 milliónyi félretett pénze is a tizedére csökkent.

Matolcsynak a vagyonnyilatkozatai alapján legalább egymilliárdos bevétele volt 2013-as hivatalba lépése óta, az általa leadott bevallásokból azonban nem derül ki, hogy mi lett ezzel a pénzzel.