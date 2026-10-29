Rekordszámú tagot zártak ki a Kínai Kommunista Pártból

Rekordszámú, 33 tagot zártak ki a Kínai Kommunista Pártból, miután véget ért a párt éves gyűlése, amelyen minden idők legtöbb üres székét lehetett látni – írja a BBC. Az ülésen 279 tag vett részt, szemben az előző évi 315-tel, és a 2024-es 364-gyel. A korábbiakkal ellentétben más volt az ülés központi témája is. Míg eddig jellemzően a gazdasági reformokra és társadalmi fejlesztésekre összpontosítottak, idén a pártfegyelem volt fókuszban.

Hszi Csin-ping 2012-es hatalomra kerülése óta uralkodásának központi pillérévé tette a korrupció elleni küzdelmet, és a pártra leselkedő „legnagyobb fenyegetésnek” nevezte azt.

Hszi Csin-ping Fotó: HUANG JINGWEN/Xinhua via AFP

A 33 kizárt tag közül tizenhatan a hadseregtől vannak – áll a csütörtökön kiadott közleményben, amely a pekingi szállodában tartott négynapos, zárt ajtók mögötti összejövetel végét jelentette. Az nem világos, hogy a „súlyos fegyelmi és jogi vétségeken” túl milyen konkrét vádakkal néznek szembe ezek a tagok.

A kizárt magas rangú tisztviselők között van Ma Xingrui, a Hszincsiang korábbi pártvezetője, valamint Zhang Youxia és Liu Zhenli volt tábornokok. Ők „súlyosan megsértették a [párt] fegyelmét és szabályait”, amit széles körben a korrupció eufemizmusaként értelmeznek.

Kína legfőbb korrupcióellenes felügyeleti szerve arról is beszámolt, hogy az idei év első kilenc hónapjában 680 000 pártapparátusbeli személyt fegyelmeztek meg.

Az elemzők úgy vélik, hogy a fegyelemre – amit sokan lojalitásként értelmeznek – helyezett fokozott hangsúly egyik oka a jövő évi pártkongresszus, amikor a KKP újra szavaz a következő vezetőjéről. 2027-ben a vezetés átalakításra kerül sor, és sok elemző arra számít, hogy Hszi negyedik ciklusra, sőt még tovább is megtartja a vezetői posztot. Mao Ce-tung, a kommunista Kína megalapítója kivételével egyetlen vezető sem töltötte be ilyen sokáig a hivatalát.