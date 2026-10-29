Több mint ötször annyit kereshet a FIFA az idei vébén, mint a katarin

A FIFA várhatóan mintegy 5 milliárd dollár (nagyjából 1,65 ezermilliárd forint) bevételhez fog jutni a 2026-os futball világbajnokság jegyértékesítéséből és vendéglátási szolgáltatásaiból. Ez azt jelenti, hogy több mint ötször annyit kereshet, mint amelyet négy évvel korábban a katari tornán keresett.

Gianni Infantino, a FIFA simlis elnöke korábban bejelentette, hogy az idei világbajnokság 15 milliárd dollár bevételt hozott, 2 milliárd dollárral többet az előzetesen vártnál. A FIFA-t széles körben bírálták az idei vébé jegyértékesítési politikája miatt, most először alkalmaztak ugyanis dinamikus árazást, és a továbbértékesített jegyek után is 30 százalékos részesedést vont le.

Fotó: NHAC NGUYEN/AFP

A FIFA által eredetileg meghatározott jegyárak a világbajnokságok történetének legmagasabb árai voltak, a döntőre a jegyek 4185 dollártól (nagyjából 1,38 millió forinttól) indultak, ez a hétszerese volt a 2022-es katari döntőre szóló legolcsóbb belépő árának. A széles körű felháborodás hatására a FIFA végül mind a 104 mérkőzésre korlátozott számban, meccsenként ezer darab, 60 dolláros (nagyjából 19 800 forintos) jegyet is bevezetett. (The Athletic)