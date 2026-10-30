A Nobel-díjas ellenzéki vezető szerint Trump átláthatatlan módon tervezi kiszivattyúzni a kőolajat Venezuelából

Alighogy visszatért az országba María Corina Machado ellenzéki vezető, megkérdőjelezte a venezuelai átmeneti kormány és az Egyesült Államok által augusztusban megkötött kőolajipari szerződés átláthatóságát.

„Ez a megállapodás nem tükrözi a venezuelai társadalom által kívánt átláthatóságot”

- jelentette ki az első sajtótájékoztatóján, amelyet tíz hónapos száműzetés után tartott.

A szerződés 65 milliárd hordónyi kőolajtartalék - az ország teljes készletének nagyjából egyötöde - felett biztosít többségi ellenőrzést az Egyesült Államok számára. Megvalósításával az Alejandro Betancourt milliárdos vezette North American Blue Energy Partners (NABEP) nevű céget bízták meg. Betancourt neve több, a Hugo Chávez (1999-2013) és Nicolás Maduro (2013-2026) kormányai alatt elkövetett állítólagos homályos ügyletben is szerepel.

A Nobel-békedíját korábban Trumpnak átadó Machado emlékeztetett: Betancourt ellen több országban is vizsgálat folyik súlyos bűncselekmények vádjával. A milliárdossal szemben Venezuelában sikkasztás, Spanyolországban pénzmosás és adócsalás, Svájcban pedig szintén pénzmosás miatt folyik vizsgálat.

Egy tanácsadója állítja, Machado szeptember óta hétszer próbált visszatérni az országba, a hatóságok azonban elutasították a kérvényét – az engedély kérdésébe jó eséllyel a Trump-kormányzati is beleszólhatott. Machado tervei egyelőre ismeretlenek, de korábban már beszélt arról, hogy ha választások lesznek, ismét elindulna. (MTI)