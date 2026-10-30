A Nobel-díjas ellenzéki vezető szerint Trump átláthatatlan módon tervezi kiszivattyúzni a kőolajat Venezuelából

Alighogy visszatért az országba María Corina Machado ellenzéki vezető, megkérdőjelezte a venezuelai átmeneti kormány és az Egyesült Államok által augusztusban megkötött kőolajipari szerződés átláthatóságát.
„Ez a megállapodás nem tükrözi a venezuelai társadalom által kívánt átláthatóságot”
- jelentette ki az első sajtótájékoztatóján, amelyet tíz hónapos száműzetés után tartott.
A szerződés 65 milliárd hordónyi kőolajtartalék - az ország teljes készletének nagyjából egyötöde - felett biztosít többségi ellenőrzést az Egyesült Államok számára. Megvalósításával az Alejandro Betancourt milliárdos vezette North American Blue Energy Partners (NABEP) nevű céget bízták meg. Betancourt neve több, a Hugo Chávez (1999-2013) és Nicolás Maduro (2013-2026) kormányai alatt elkövetett állítólagos homályos ügyletben is szerepel.
A Nobel-békedíját korábban Trumpnak átadó Machado emlékeztetett: Betancourt ellen több országban is vizsgálat folyik súlyos bűncselekmények vádjával. A milliárdossal szemben Venezuelában sikkasztás, Spanyolországban pénzmosás és adócsalás, Svájcban pedig szintén pénzmosás miatt folyik vizsgálat.
Egy tanácsadója állítja, Machado szeptember óta hétszer próbált visszatérni az országba, a hatóságok azonban elutasították a kérvényét – az engedély kérdésébe jó eséllyel a Trump-kormányzati is beleszólhatott. Machado tervei egyelőre ismeretlenek, de korábban már beszélt arról, hogy ha választások lesznek, ismét elindulna. (MTI)
Szeptember óta hétszer próbált belépni az országba, most végre sikerült. Korábban azt mondta, ha lesznek választások, elindulna.
Elég volt elrabolni Madurót, és máris az amerikai elnök ölébe hullott a kitüntetés, amelyre annyira vágyott.