Tavaly motorcsónakban hagyta el Venezuelát, most visszatért Máría Machado ellenzéki vezető

Közel egy év távollét után visszatért Venezuelába María Corina Machado ellenzéki vezető – írta meg a BBC. Vasárnap egy templomban, támogatói között fotózták le Lara államban, innen indult autóval Caracas főváros felé. Útja során egyre több támogatója sorakozott fel az út mentén.

Egy tanácsadója állítja, Machado szeptember óta hétszer próbált visszatérni az országba, a hatóságok azonban elutasították a kérvényét – az engedély kérdésébe jó eséllyel a Trump-kormányzati is beleszólhatott. Machado tervei egyelőre ismeretlenek, de korábban már beszélt arról, hogy ha választások lesznek, ismét elindulna.

Fotó: JONATHAN LANZA/NurPhoto via AFP

Tavaly decemberben motorcsónakon hagyta el Venezuelát, hogy Norvégiában átvegye a Nobel-békedíjat. Közel egy hónapra rá, januárban az Egyesült Államok elrabolta és letartóztatta az akkori elnököt, Nicolás Madurot, akit kábítószer- és fegyverkereskedelemmel, valamint kínzással vádolnak – noha ártatlannak vallja magát.

Machado 2023-ban a Maduro-kormány hivatalos választási hatóságának hatáskörén kívül rendezett független előválasztáson 90 százalékkal lett az ellenzék vezetője – Maduro kormánya azonban megakadályozta a jelölését, csalással és adóügyi törvénysértéssel vádolták meg. Machado noha tagadta vádakat, rövid időre börtönbe került.

A Trump-kormányzat beavatkozását kifejezetten üdvözölte, sőt, az amerikai elnök régi vágyát teljesítette, amikor januárban Machado átadta neki a Nobel-békedíját – bár a Nobel Alapítvány közölte, hogy a díjat nem lehet sem továbbadni, sem megosztani.

Jelenleg az amerikai kormány által támogatott Delcy Rodríguez az elnök, aki korábban Maduro elnöke volt, de az elnökrablás után hajlandó volt aláírni egy, az Egyesült Államok számára rendkívül kedvező olajmegállapodást.