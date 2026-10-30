Az előzetesből is be kell vinni Matolcsyt az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság ülésére

„Az Alaptörvény és az országgyűlési törvény szerinti kötelezettség a parlamenti vizsgálóbizottság előtti megjelenés, a nyilatkozattétel, mely az előzetes letartóztatásban lévő személyre is kötelező érvényű. Vagyis a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése, illetve annak hatálya alatt álló személy, jelen esetben Matolcsy György sem mentesül a megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettség alól” – mondta a 444 kérdésére dr. Petrik Herold Erik ügyvéd.
A jogi szakértőt azután kerestük meg, hogy Csőszi Attila, az MNB-botránnyal foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság tiszás elnöke az elmúlt héten többször megerősítette: az eredetileg tervezett november 5-i időpontban, vagyis jövő csütörtökön meg akarják tartani a bizottságban Matolcsy meghallgatását. Már a múlt héten, a volt jegybankelnök őrizetbe vételekor arról beszélt: a bizottság fenntartja, hogy meg kell hallgatni Matolcsyt aznap, amikorra beidézték.
Noha azóta már le is tartóztatták a volt jegybankelnököt, Csőszi néhány nappal később a Kossuth rádió Felkelő című műsorában megismételte: az illetékesekkel egyeztetnek, de arra számítanak, és szeretnék is, hogy Matolcsy György – aki még az őrizetbe vétele előtt átvette a bizottság idézését és jelezte is a megjelenési szándékát – elmenjen a vizsgálóbizottság ülésére, hiszen számtalan kérdésük van hozzá. Csőszi azt is mondta, hogy a bizottság munkája nem vált okafogyottá a múlt heti ügyészségi akciókkal, ugyanis olyan összetett cégháló alakult ki a jegybanki alapítványok körül, és olyan sok haszonhúzó lehetett ebben a történetben, hogy abban Matolcsy csak az egyik szereplő, még ha az egyik legfontosabb is.
A lapunk által megkérdezett jogász szerint „nyilván a meghallgatás időpontjával kapcsolatban egyeztetnie szükséges a vizsgálóbizottság elnökének a Központi Nyomozó Főügyészséggel, illetőleg a büntetés-végrehajtással, de ez csupán technikai jellegű kérdés”. Arra a felvetésünkre, hogy lehetséges-e a bíróságok gyakorlatában a covid óta időnként alkalmazott távmeghallgatás, Petrik Herold Erik leszögezte: „az idézettnek személyesen kell jelennie a parlamenti vizsgálóbizottság előtt”. Aki erre lehetőséget kap a bizottságtól, az írásban is benyújthatja a vallomását, „azonban a telekommunikációs eszközön történő meghallgatás nem opció, főszabály szerint az idézett személyes megjelenésre kötelezett”.
Ez tehát azt valószínűsíti, hogy a letartóztatott Matolcsy Györgyöt a jövő héten előállítják majd a parlamenti vizsgálóbizottságban. Ott megtagadhatja a választ „minden olyan kérdésre vonatkozóan, ahol önmagát, vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná”. Amiről beszél, arról viszont őszintén kell beszélnie, ugyanis ha a parlamenti vizsgálóbizottság előtt hamis vallomást tesz, „úgy a vizsgálóbizottság bármely tagja, elnöke, vagy bármely magyar állampolgár büntetőfeljelentést tehet hamis tanúzás miatt” – mondta Petrik Herold Erik.
A vizsgálóbizottság augusztusban kezdte a működését, Csőszi Attila már akkor beszélt arról, hogy Matolcsy Györgyöt és Matolcsy Ádámot is tervezik meghallgatni. A testület legutóbb október 1-jén tartott meghallgatást, akkor az „elvesztette közvagyonjellegét”-törvényt benyújtó Bánki Eriket és a törvényt elfogadó akkor kormánypárti frakciószövetséget vezető, a jogszabály mellett hosszasan érvelő Kósa Lajost hallgatták meg. Lényegében mindketten azt állították, hogy semmiről nem tudnak semmit, ahogyan az a bizottsági ülésről készült cikkünkből is kiderül: Bánki Erik: Fogalmam sincs. Kósa Lajos: Nem teljesen világos
A jegybanki alapítványosdival eltűnt százmilliárdok ügyét kellene feltárniuk év végéig, több óra alatt jutottak el oda, hogy legyen ügyrendjük és munkarendjük. Az érdemi munka jövő héten kezdődhet.
Ülésezett az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság. Bánki Erik nem tudja, hogyan került a kezébe az ő nevét viselő „elvesztette közpénzjellegét” törvényjavaslat, amit a Matolcsy György vezette MNB készített. Kósa Lajos szerint egy vizsgálóbizottság nem jó másra, mint vízgereblyézésre.
Négy kérdésre keresnek majd választ, de nem nyomozni és nem ítélkezni fognak, mondta Csőszi Attila az MNB-s alapítványos közpénzeltüntetésről, a „történelem legnagyobb bankrablásáról”.