Elég csúnyán néz ki a magyar gazdaság teljesítménye uniós szinten is

A magyar gazdaság a harmadik negyedévben csalódást keltő teljesítményt nyújtott, hiszen az előző év azonos időszakához képest 1,5 százalékkal tudott csak nőni, míg negyedéves szinten csupán 0,1 százalékkal. Mindkét adat elmarad az elemzők által várt 1,7 és 0,3 százalékos növekedésnél.

Az Eurostat tagállami adatai alapján pedig a teljesítmény nemcsak itthonról nézve nyújt csalódást. A negyedéves 0,1 százalékos növekedés ugyanis a negyedik legalacsonyabb jelenleg (egyelőre 15 tagállam harmadik negyedéves adata ismert), a hazainál rosszabb teljesítményt csak a litván gazdaság (-1 százalék), a francia (-0,1 százalék) és az olasz (0 százalék) tudott nyújtani.

Pedig az EU nagy átlagban sokkal jobban teljesített, a 15 tagállam átlagosan 0,5 százalékos növekedést össze tudott hozni. Az élen

Írország áll 5 százalékos növekedéssel,

ezt Észtország, Spanyolország, Hollandia követi 0,6 százalékos bővüléssel,

míg a cseh gazdaság az EU-átlaggal megegyező 0,5 százalékkal nőtt.

Az előző év azonos időszakához mért növekedéssel sem áll sokkal jobban a magyar gazdaság, a 1,5 százalék ugyanis a hatodik legalacsonyabb, vagyis a középmezőny alsó részéhez tartozik. Abból a szempontból is kedvezőbb a kép, hogy ez a növekedés megegyezik az EU jelenlegi átlagával. Ennél gyengébb teljesítményt a németek (1,2 százalék), az olaszok (0,8 százalék), a belgák (0,7 százalék), az osztrákok (0,6 százalék) és a franciák (-0,1 százalék) hoztak össze.

Az élen az írek állnak 3,6 százalékos bővüléssel, amit a svéd gazdaság követ 2,8, és a spanyol 2,7 százalékos növekedéssel.