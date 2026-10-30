Emelkedik a pótdíj összege a helyközi buszokon, vonatokon, HÉV-en

November 2-tól a valamennyi helyközi vasúti, HÉV- és buszjáraton az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő az emelt összegű pótdíj – olvasható a MÁV Zrt. közleményében.

Ezzel a pótdíjfizetési kötelezettséggel kell számolni például kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén, a vonaton vagy helyközi autóbuszon kiszabott pótdíj 3 munkanapon túli, HÉV-en 2 munkanapon túli befizetésekor, illetve az utazási feltételek megszegésekor is (dohányzási tilalom, jármű beszennyezése stb.)

Az év első kilenc hónapjában a HÉV-járatokon 5300 esetben róttak ki pótdíjat kollégáink, amelyből közel 53,5 millió forint bevétel keletkezett.

A vonatokon közel 14700, a buszokon több mint 14500 pótdíjazási ügyet rögzítettünk ebben az időszakban, a pótdíjbevétel vasúton 88,5 millió forint, autóbuszon 97 millió forint volt.

A pótdíjazás leggyakoribb okai közé tartozik a menetjegy vagy bérlet hiánya, a kedvezményre való jogosultság igazolásának elmaradása, valamint az, ha az utas nem tudja igazolni, hogy a jegy vagy bérlet az ő tulajdonában van – írja a MÁV.