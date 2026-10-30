Megkezdődött a Melania Trump által kitárgyalt tűzszünetben Oleski lakosainak kimenekítése

Megkezdődött a lakosok evakuálása a herszoni régióban található Oleski városában – közölte Jana Lantratova orosz ombudsman, valamint David Arahamija, Zelenszkij pártjának parlamenti frakcióvezetője.

„Oleskiben vagyunk. Itt gyülekeznek azok, akik orosz területre szeretnének távozni, amott pedig azok, akik ukrán területre vágynak. Mindenki megkapja erre a lehetőséget; az emberek folyamatosan szállnak fel egy buszra” – mondta Lantratova a Telegram-csatornáján közzétett, majd nem sokkal később törölt videójában.

Oleski lakosai várnak a távozásra. A képen azok szerepelnek, akik az ukrán oldal felé menekülnének. Fotó: -/AFP

Ukrán részről Arahamija elmondta, hogy az ukrán delegáció épségben megérkezett Oleskibe, és megkezdődött az evakuálás, illetve a humanitárius segélyek szétosztása. Dmitro Lubinec ukrán ombudsman egy Oleskiből posztolt videóban megerősítette, hogy ő is a városban tartózkodik.

„A fegyverszünet már 80 órája érvényben van, és továbbra is tart. Jelenleg a helyszínen beszélgetek a helyi lakosokkal, hogy megtudjam, mire van szükségük, és felmérjem, milyen segítség a legsürgősebb” – mondta Lubinec.

Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök a parlamentben elmondta, hogy Oleski 527 lakosa kívánt Ukrajnába áttelepülni. Az orosz fél egyelőre nem közölt adatokat arról, hogy hányan szeretnének Oroszországba távozni. A most életbe lépett tűzszüneti megállapodás Melania Trumpnak, az amerikai elnök feleségének a közvetítésével jött létre. (Meduza)